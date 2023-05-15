Двалишвили – об украденной куртке О’Мэлли: «Очень понравилась. Боялся, что не подойдет, но она идеально села»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Мераб Двалишвили объяснил, зачем украл куртку Шона О’Мэлли.

«Он устроил битву взглядов с [Алджамейном] Стерлингом. Я стоял рядом, чтобы удостовериться, что О’Мэлли не выкинет какую-нибудь глупость. Когда он начал задирать Алджамейна, я попросил его успокоиться. Не хотел проявить неуважение, но призвал его не портить столь важный для Алджо момент. Сказал ему: «Расслабься, отнесись к чемпиону с уважением».

В какой-то момент он начал снимать куртку, а мне так хотелось отобрать ее. Я даже помог ему раздеться. Рядом со мной стоял Эл Яквинта и сказал, что ее отдавать не стоит. И тут у меня родилась классная идея.

Я надел эту крутку и забрался на клетку, чтобы отпраздновать пополнение в гардеробе. Мне его куртка очень понравилась. Боялся, что она мне не подойдет, ведь я довольно мускулистый. Но из-за того, что этот парень худой, высокий и похож на рождественскую елку, она села идеально.

Он стоял голый, и мне стало его жалко. Я отдал ему куртку. Не хочу, чтобы он заболел, и бой со Стерлингом сорвался», – сказал боец UFC Мераб Двалишвили.

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5 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
Норм шпарит
+8
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+6
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sergoelkukuy
😂
Я помог ему раздеться, он стоял голый, боялся что простудиться….
Ору просто😂😂😂
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Валера, настало твое время...
Просто в этой куртке теплее нырять
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уличный иуда
Да перепродать он хотел ее)
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