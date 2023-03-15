Шаблий – о Яне: «В Таиланде Петя пахал, был в хорошей форме»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Мераб Двалишвили Александр Шаблий Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Российский легковес Александр Шаблий заявил, что экс-чемпион UFC Петр Ян не испытывал проблем во время подготовки к бою с Мерабом Двалишвили.

«Что касается Петра Яна, то он уже написал, что была травма. Я не знаю ее характера, но все мы видели, что он был не тот, каким мы привыкли его видеть.

Это было не потому, что он не тренировался. Я знаю, что он тренировался не только из соцсетей, но и от моего друга и спарринг‑партнера Шамиля Гасанова, который был в Таиланде, готовясь к бою в ONE, и работал с Петром. Он говорил, что Петя пашет, в хорошей форме. Но всегда бывают разные обстоятельства, через которые приходится проходить.

Если бы Петр выиграл, об этом, может, никто бы и не узнал. Я думаю, ему надо взять паузу и отдохнуть, собраться с мыслями и вернуться», – сказал Шаблий.

На UFC Fight Night 221 Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

Ян намекнул на травму, полученную перед боем: «Ни двигаться, ни бить я не мог»

Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было

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6 комментариев

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Bullet91
Ответ Люблю Марго Робби
Гарбрант нужен, тем более у них была стычка
Если Гарбранд решит вернуться в топы и будет хотя бы близко таким какой был с Крузом то у Пети шансов нет и с ним!
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sanek maloi
Ответ Люблю Марго Робби
Гарбрант нужен, тем более у них была стычка
С Коди сейчас было бы идеально)))
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Ojer
Ответ sanek maloi
Как бы "умный" менеджмент Петрухи, снова не вывел его на "удобного" соперника в ближайшее время(((
Что все на менеджмент гонят, Петр сам настоял на бое против Двалишвили, сперва его хотели на Веру вывести но Петр отказался.
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Люблю Марго Робби
Ответ sanek maloi
Как бы "умный" менеджмент Петрухи, снова не вывел его на "удобного" соперника в ближайшее время(((
Гарбрант нужен, тем более у них была стычка
+1
0
+1
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sanek maloi
Как бы "умный" менеджмент Петрухи, снова не вывел его на "удобного" соперника в ближайшее время(((
+1
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Люблю Марго Робби
Нужна перезагрузка, не смотря на статистику по делу Ян проиграл только последний бой, уверен Пётр ещё пошумит
+3
-1
+2
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