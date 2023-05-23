Порье – о поясе BMF: «Не собираюсь ходить с видом неоспоримого чемпиона, если возьму этот титул. Но это весело»
Дастин Порье считает веселым пояс BMF.
«Это захватывающий бой. Но для меня пояс BMF только добавляет веселья. Хотел бы, чтобы этот пояс висел у меня в гостиной.
Так что это еще одна награда. Я не собираюсь ходить с видом неоспоримого чемпиона, если в июле на моей талии окажется этот пояс, но это весело.
Если вы посмотрите на резюме мое и Джастина, то вы увидите много кандидатов на звание боя года, один из них был между нами.
Просто взгляните на бонусы за «Бой вечера», на ту резню, которую мы с ним устроили. Так что есть смысл устроить что-то веселое, – сказал Дастин Порье.
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