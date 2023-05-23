Порье – о поясе BMF: «Не собираюсь ходить с видом неоспоримого чемпиона, если возьму этот титул. Но это весело»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье считает веселым пояс BMF.

«Это захватывающий бой. Но для меня пояс BMF только добавляет веселья. Хотел бы, чтобы этот пояс висел у меня в гостиной.

Так что это еще одна награда. Я не собираюсь ходить с видом неоспоримого чемпиона, если в июле на моей талии окажется этот пояс, но это весело.

Если вы посмотрите на резюме мое и Джастина, то вы увидите много кандидатов на звание боя года, один из них был между нами.

Просто взгляните на бонусы за «Бой вечера», на ту резню, которую мы с ним устроили. Так что есть смысл устроить что-то веселое, – сказал Дастин Порье.

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4 комментария

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Максим Гергард
Лучше бы Чендлер Конор,сделали за это титул,куда более забавнее выглядело, а это добряки сами по себе,какой им нафиг бмф
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Вася Енотов
Ну ладно хоть так... Было бы печальнее, если бы Порье начал из себя изображать плохого парня). Такое чувство, что после ухода Масвидаля Дане нужно было спешно прилепить этот ремень кому-то... И в качестве потенциальных преемников не нашлось никого более. Но и эти то тоже не годятся. Нужно было спрятать пояс до времени когда придут "на Олимп" новые плохиши а-ля Хорхе, Диаз и т.д.
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уличный иуда
Это новый титул БМФ будет, или я чего-то упустил?
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