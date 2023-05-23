Порье – о бое с Гейджи: «Если этот поединок не вызывает у вас восторга, то вы не фанат ММА»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Порье - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье объяснил, почему согласился драться с Джастином Гейджи.

«Потому что мне это нужно. Вот где делаю все, что в моих силах. Вот где я наиболее мотивирован.

Вот где я узнаю больше всего о себе и о боевых видах спорта. Вот где величие – в этом отсутствии комфорта. Подставлять себя под огонь – то, что я хочу делать.

И Джастин Гейджи – один из тех соперников, которые делают это. Если этот бой не вызывает у вас восторга, значит, вы не фанат ММА», – сказал Дастин Порье.

Порье и Гейджи возглавят турнир UFC 291. Бойцы подерутся за пояс BMF.

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7 комментариев

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TomSail
Поединок точно интригующий, но только пояс БМФ для Порье и Гейджи - просто смех))
+11
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+11
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Weim
Ответ AshAshAsh
вот реально вообще наплевать на этот бой почему-то, что один что второй просто рубят бабки без интриги без вызова без истории
Да хорош) два классных ударника с крепкой челюстью, которые любят рубки) вообще не наплевать) бой будет роскошный)
+7
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+7
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SGambler
Ответ AshAshAsh
вот реально вообще наплевать на этот бой почему-то, что один что второй просто рубят бабки без интриги без вызова без истории
В смысле без интриги? Бой может закончиться нокаутом в любую сторону. Только любителям гомоэротики в октагоне такой бой может не понравиться.
+4
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+4
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Вася Енотов
Первый бой был очень и очень крутой! Не знаю смогут ли они выдать что-то подобное? Мне кажется оба будут осторожничать, зная что можно выпасть из реальности от удара. Короче говоря, по зрелищности вряд ли будет повторение первого боя.
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Костя Кот
отличный бой! отличные рубаки!@
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