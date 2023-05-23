Порье – о бое с Гейджи: «Если этот поединок не вызывает у вас восторга, то вы не фанат ММА»

Дастин Порье объяснил, почему согласился драться с Джастином Гейджи.

«Потому что мне это нужно. Вот где делаю все, что в моих силах. Вот где я наиболее мотивирован.

Вот где я узнаю больше всего о себе и о боевых видах спорта. Вот где величие – в этом отсутствии комфорта. Подставлять себя под огонь – то, что я хочу делать.

И Джастин Гейджи – один из тех соперников, которые делают это. Если этот бой не вызывает у вас восторга, значит, вы не фанат ММА», – сказал .

Порье и Гейджи возглавят турнир 291. Бойцы подерутся за пояс BMF.

Дана Уайт – о возвращении пояса BMF: «Все хотят завоевать этот титул. Это весело и необычно»