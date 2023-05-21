Хейни – о победе над Ломаченко: «Люди могут говорить что угодно, но главное – это судьи»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни назвал справедливой победу над Василием Ломаченко.

«Люди могут говорить что угодно, но судьи приняли единогласное решение. Главное – это судьи. Судьи были на одной волне.

У Ломаченко были хорошие моменты в течение раундов, но он не заканчивал их на высокой ноте, потому что мы отрабатывали его корпус», – сказал Дэвин Хейни.

Слезы Ломаченко – главные эмоции титульника против Хейни. Он вспомнил звонки сына перед боем

Грустное поражение Ломаченко от Хейни: чуть не уронил чемпиона, но судьи не дали победу. Справедливо?

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Степанов
«Главное - это судьи, тем более мы им заплатили» - добавил Хэйни
+58
-1
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Если бы в боксерском обществе существовала бы солидарность и консолидация, будущие соперники Хэйни могли бы отказаться драться с этим челом в знак протеста и поддержки Ломы. Сегодня ограбили его, завтра - тебя. Но к сожалению так не будет
+42
-5
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Мироненко
- но судьи были на одной волне..

"... На моей волне" — добавил Хэйни
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ответ Александр Степанов
«Главное - это судьи, тем более мы им заплатили» - добавил Хэйни
Надо было требовать судей на этот бой по типу Усика когда тот дрался против Джошуа, украинец, англичанин, и американец и было бы все по другому. Никто никого не покупал, просто своему отдали и все, это тоже самое если бы в судьях были три украинца, тогда понятно кто бы сейчас был с поясами.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Ты можешь как угодно боксировать.
Но главное - судьи.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Степанов
Ответ Los Galácticos
Надо было требовать судей на этот бой по типу Усика когда тот дрался против Джошуа, украинец, англичанин, и американец и было бы все по другому. Никто никого не покупал, просто своему отдали и все, это тоже самое если бы в судьях были три украинца, тогда понятно кто бы сейчас был с поясами.
Бро, да это шутка конечно. Но очевидно, что Ломаченко победил, я уже дважды посмотрел и не вижу победы Хэйни.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Ответ Посторонним В
Ахахахаха, крутая идея 🤣 А в чем виноват Хэйни? Что судьи отдали победу ему? Ну так отдали бы Ломе, и ничего Хэйни с этим не мог бы поделать. Боксерский поединок проходит по правилам, и в них нет пункта, по которому победитель может отказаться от победы в бою, если он победил по правилам. Хэйни победил судейским решением, значит, он победил по правилам. Максимум, что может сделать Хэйни со своей стороны - предложить организовать реванш. Но там столько людей будут его отговаривать его так поступить, что несомненно отговорят, даже если он захочет. Но я сомневаюсь, что он захочет 🤣🤣🤣
Так это акция не против Хэйни, а против боксерской федерации. Вопроса виноват/не виноват здесь не стоит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
Ответ goonerfromRussia
Это говорит о человеческих качествах Хейни. А ещё мусульманином себя называет - позорище
а что мусульмане это прям какие особые люди?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Посторонним В
"Победа справедлива, потому что победил я!"
Старые слова любого победителя в любом деле во все времена 😊
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Symba
Победителем может быть кто угодно, но главное - судьи.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Яма
Ответ altitus
А можно поподробнее по каждому пункту? А то вывалил инфу без контекста, а не ведущий пипл может и поверить.
Какой ещё контекст тебе нужен?
Что женщину за "измену" (намеренно пишу в скобках ибо то как там определяют саму измену отдельная песня) в некоторых мусульманских странах в публичном месте забивают камнями?
Или может ты не в курсе, что немало христианских священников насилуют детей?
Те реально в скорлупе живешь?
И это я только по современности прошёл.
Твоя скорлупка тебе видать уберегла от того, что мусульмане и христиане совершали лет эдак 300 назад. Причём ВО ИМЯ БОГА!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nairi Mirzoyan
Ответ Александр Степанов
Бро, да это шутка конечно. Но очевидно, что Ломаченко победил, я уже дважды посмотрел и не вижу победы Хэйни.
Ты можешь посмотреть 100 раз, но все равно не увидишь победы Хейни. Это жёсткое ограбление. Очень жаль Васю.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Джонон
Вообще ничего не стесняется..🤣🤣🤑🤑🤑
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jackson_07
Бокс развивается. Бил он победил я, какие могут быть претензии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Яма
Ответ goonerfromRussia
Очевидно, что если человека называет себя мусульманином, то он должен соответствовать требованиям поведения этой религии. Лома христианин и соответствует этому высокому статусу, например.
Мусульмане заживо зашивали человека в животе верблюда, чтобы того съели опарыши.
Женщин до сих пор закапывают по пояс и забивают камнями.
Убийство неверного не считается преступлением.
Повторю вопрос Мага "а что мусульмане это прям какие особые люди"?

Поведать тебе за высокий статус "христиан"?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
altitus
Ответ Яма
Мусульмане заживо зашивали человека в животе верблюда, чтобы того съели опарыши. Женщин до сих пор закапывают по пояс и забивают камнями. Убийство неверного не считается преступлением. Повторю вопрос Мага "а что мусульмане это прям какие особые люди"? Поведать тебе за высокий статус "христиан"?
А можно поподробнее по каждому пункту? А то вывалил инфу без контекста, а не ведущий пипл может и поверить.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goonerfromRussia
Ответ Мага осторожный
а что мусульмане это прям какие особые люди?
Очевидно, что если человека называет себя мусульманином, то он должен соответствовать требованиям поведения этой религии. Лома христианин и соответствует этому высокому статусу, например.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
altitus
Ответ Яма
Какой ещё контекст тебе нужен? Что женщину за "измену" (намеренно пишу в скобках ибо то как там определяют саму измену отдельная песня) в некоторых мусульманских странах в публичном месте забивают камнями? Или может ты не в курсе, что немало христианских священников насилуют детей? Те реально в скорлупе живешь? И это я только по современности прошёл. Твоя скорлупка тебе видать уберегла от того, что мусульмане и христиане совершали лет эдак 300 назад. Причём ВО ИМЯ БОГА!
Вы меня не знаете, но вовсю ТЫкаете и уже запрятали меня в скорлупу. А себя определили бесскорлупной всезнайкой? Такие, как вы всегда трендят больше всех, хотя знают немного и поверхностно. Не пишите мне больше, бесскорлупный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ват-сон
Ответ Los Galácticos
Надо было требовать судей на этот бой по типу Усика когда тот дрался против Джошуа, украинец, англичанин, и американец и было бы все по другому. Никто никого не покупал, просто своему отдали и все, это тоже самое если бы в судьях были три украинца, тогда понятно кто бы сейчас был с поясами.
Климас говорил на прессухе, что они просили заменить судью (не помню фамилию, который 10-ый Хейни дал), атлетическая комиссия им сказала что это один из лучших их судей и он будет судить и дальше)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
жаль что не прибил нокуатом, судьи своему ясно что отдадут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
бумажный чемп
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Судьба
Обидно за Лому!!!! Но с судей Нада наказывать и лишать их судейства в дальнейшем!!🇺🇦
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусейн Магомедрасулов
Ломаченко для победы, надо было крикнуть "Слава Украине" и тут уже у судей, не было бы сомнений что он победил.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Базара нет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий