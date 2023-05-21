Хейни – о победе над Ломаченко: «Люди могут говорить что угодно, но главное – это судьи»
Дэвин Хейни назвал справедливой победу над Василием Ломаченко.
«Люди могут говорить что угодно, но судьи приняли единогласное решение. Главное – это судьи. Судьи были на одной волне.
У Ломаченко были хорошие моменты в течение раундов, но он не заканчивал их на высокой ноте, потому что мы отрабатывали его корпус», – сказал Дэвин Хейни.
Слезы Ломаченко – главные эмоции титульника против Хейни. Он вспомнил звонки сына перед боем
Грустное поражение Ломаченко от Хейни: чуть не уронил чемпиона, но судьи не дали победу. Справедливо?
"... На моей волне" — добавил Хэйни
Но главное - судьи.
Старые слова любого победителя в любом деле во все времена 😊
Что женщину за "измену" (намеренно пишу в скобках ибо то как там определяют саму измену отдельная песня) в некоторых мусульманских странах в публичном месте забивают камнями?
Или может ты не в курсе, что немало христианских священников насилуют детей?
Те реально в скорлупе живешь?
И это я только по современности прошёл.
Твоя скорлупка тебе видать уберегла от того, что мусульмане и христиане совершали лет эдак 300 назад. Причём ВО ИМЯ БОГА!
Женщин до сих пор закапывают по пояс и забивают камнями.
Убийство неверного не считается преступлением.
Повторю вопрос Мага "а что мусульмане это прям какие особые люди"?
Поведать тебе за высокий статус "христиан"?