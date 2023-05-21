Хейни – о победе над Ломаченко: «Люди могут говорить что угодно, но главное – это судьи»

Дэвин Хейни назвал справедливой победу над Василием Ломаченко.

«Люди могут говорить что угодно, но судьи приняли единогласное решение. Главное – это судьи. Судьи были на одной волне.

У Ломаченко были хорошие моменты в течение раундов, но он не заканчивал их на высокой ноте, потому что мы отрабатывали его корпус», – сказал .

Слезы Ломаченко – главные эмоции титульника против Хейни. Он вспомнил звонки сына перед боем

Грустное поражение Ломаченко от Хейни: чуть не уронил чемпиона, но судьи не дали победу. Справедливо?