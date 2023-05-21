Хейни – о тактике на бой с Ломаченко: «Работа по корпусу принесла мне победу»
Дэвин Хейни рассказал, за счет чего победил Василия Ломаченко.
«Работа по корпусу Василия принесла мне победу, поэтому я знал, что должен вкладываться в это.
Мы просмотрели много видеозаписей боев Ломы, он не в восторге от ударов по корпусу, поэтому мы придерживались тактики на бой, разбивая Василия», – сказал Дэвин Хейни.
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