Хейни – о тактике на бой с Ломаченко: «Работа по корпусу принесла мне победу»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни рассказал, за счет чего победил Василия Ломаченко.

«Работа по корпусу Василия принесла мне победу, поэтому я знал, что должен вкладываться в это.

Мы просмотрели много видеозаписей боев Ломы, он не в восторге от ударов по корпусу, поэтому мы придерживались тактики на бой, разбивая Василия», – сказал Дэвин Хейни.

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17 комментариев

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РинатЫч
Работа с судьями, вот что дало тебе победу.
+43
0
+43
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zaebarca
Может быть Хэйни сказал, что победу ему принесла работа по судейскому корпусу, а здесь просто неточно перевели?)
+34
0
+34
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DENBO
Одно из самых позорных судейских решений в истории чемпионских боев. Из чистых раундов, Хейни, возможно, выиграл только заключительный. Из спорных: 1-й, 4-й, 7-й и 9-й. Остальные забрал Ломаченко, включая выдающийся 11-й раунд! Судью, который дал 116-112 в пользу Хейни, - лишить лицензии и навсегда отстранить от бокса, просто кошмар!
+25
0
+25
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GaasJT
Посоеснялся бы! Все мы видели, что тебе победу принесло) Точнее, кто)
+7
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+7
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jwbmwbqvih
Ответ zaebarca
Может быть Хэйни сказал, что победу ему принесла работа по судейскому корпусу, а здесь просто неточно перевели?)
С нашими новостниками,вполне возможно))
+6
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Вадим Белозёров
Самый позорный бой за всю историю что я смотрю бокс
+4
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+4
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DENBO
Ответ Mikas7
была одна барышня ещё в истории которая поставила ещё бредовее
118-110, Канело - GGG?)
+4
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+4
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Mikas7
Ответ DENBO
Одно из самых позорных судейских решений в истории чемпионских боев. Из чистых раундов, Хейни, возможно, выиграл только заключительный. Из спорных: 1-й, 4-й, 7-й и 9-й. Остальные забрал Ломаченко, включая выдающийся 11-й раунд! Судью, который дал 116-112 в пользу Хейни, - лишить лицензии и навсегда отстранить от бокса, просто кошмар!
была одна барышня ещё в истории которая поставила ещё бредовее
+5
-1
+4
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57s6w79qhh
Ответ zaebarca
Может быть Хэйни сказал, что победу ему принесла работа по судейскому корпусу, а здесь просто неточно перевели?)
Сто процентов 👍
+2
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Джон Джонон
Работа по судейскому корпусу принесла тебе эту позорную победу.🤑🤑🤑🤢
+3
-1
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Фифа Алекс
вышли хайлайты боя,даже там ничего не смогли нашкребти от слова совсем!35-ти летний Лом быстрее Хэйни даже в поздних раундах!А чемпион то голый!)))
+2
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Гусейн Магомедрасулов
Какой-то пенёк, который весь бой просто однообразно бил по корпусу. То что Ломаченко его гонял в 11 раунде, показало, что никакой пользы для Хэйни они не принесли. Судьи должны были это учесть.
+2
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57s6w79qhh
Вот интересно, ему реально не стрёмно такое говорить ?
+1
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Sur777
Позор какой-то:(((Убивают бокс
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Посторонним В
Работа по корпусу судей крупными суммами! 🤣🤣🤣
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Mikas7
Ответ DENBO
118-110, Канело - GGG?)
угу,Эделейд Бёрд
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Mikas7
Ответ DENBO
118-110, Канело - GGG?)
и бой был тоже в Вегасе насколько я помню
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