Карточки боя Хейни – Ломаченко: судьи единогласно отдали Дэвину последний раунд
Дэвин Хейни победил Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Судья Дэйв Моретти отдал Ломаченко лишь четыре раунда из 12. Он стал единственным рефери, который насчитал победу Хэйни в восьмом и 10-м раундах.
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8-4 это конечно дичь, но самое смешное, что он отдал Васе 6й раунд, который Хэйни выиграл вполне чисто.
Вообще, экстремально тяжелый для судейства бой.