Карточки боя Хейни – Ломаченко: судьи единогласно отдали Дэвину последний раунд

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни победил Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Судья Дэйв Моретти отдал Ломаченко лишь четыре раунда из 12. Он стал единственным рефери, который насчитал победу Хэйни в восьмом и 10-м раундах.

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21 комментарий

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Bleffinho
Лучший показатель, что с судейством в боксе нужно что-то делать. Там один даже 10й раунд умудрился Хейни отдать
+43
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+42
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Рамазан Магомедов
С судейством творится полная Хейня..
+20
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los merengues
Ответ SGambler
Почему? Я правда не понимаю, что здесь происходит, почему все поддерживают боксера из вражеской страны.
Во-первых, не нужно тащить политику в новость, где ни слова, ни намека на эту самую политику нет. Во-вторых, у тебя передозировка Первым каналом, выйди на улицу без телефона, проветрись.
+20
-3
+17
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Алексей Головин
Ответ SGambler
Объясните пожалуйста, я не очень понимаю, Ломаченко вроде украинский боксер, вышел с их флагом и гимн звучал их, но тут вижу что все поддерживают его, спортсРУ что захватили укроботы? Или он за нас теперь?
украинский народ даже по словам нашего президента нам братский, так что я не понимаю вашей провокации.
+16
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+15
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Clover
Ответ SGambler
Все понятно с тобой, в очередной раз либерахи рвутся оказывается, заминусовали. Люди защищающие родину у тебя кровожадные? Этот Ломаченко, который несколько месяцев назад с оружием собирался воевать против нас для тебя свой?
"Не смотрю первый канал" и "либерахи" - это как-то совсем не коррелируется🤣
+7
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+6
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bornsleepy
Сам виноват в проигрыше, я был в недоумении почему 12 раунд Лома был такой пасивный, и это после 11 раунда, где он просто избивал Хейни. Его это самовнушение что он выигрывает бой его подвели как и в бое с Лопесом
+9
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fedorbazaykin
У этого Моретти выходит что Ломаченко во второй половине боя взял один раунд🤣
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chivoridan
Почему у них у всех почерк одинаковый)
+3
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закрыт по беспределу
В общем, ближе к истине был розовый судья.
Белый умудрился отдать амеру 3 раунд, голубой - 10...
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ender
Че та старина Дэйв Моретти совсем поплыл. Вообще-то считается одним из самых компетентных и адекватных судей.
8-4 это конечно дичь, но самое смешное, что он отдал Васе 6й раунд, который Хэйни выиграл вполне чисто.
Вообще, экстремально тяжелый для судейства бой.
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Azret09
А при "ничейном" раунде выставляют 10:10, или 9:9? И большинством судей могло бы случиться ничья (что было бы не так обидно) , если бы обе судьи где 113:115 отдали бы последний раунд Ломе.
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chivoridan
Ответ bornsleepy
Сам виноват в проигрыше, я был в недоумении почему 12 раунд Лома был такой пасивный, и это после 11 раунда, где он просто избивал Хейни. Его это самовнушение что он выигрывает бой его подвели как и в бое с Лопесом
Он выиграл 12 р
+1
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Stivi M.D.
Ответ SGambler
Объясните пожалуйста, я не очень понимаю, Ломаченко вроде украинский боксер, вышел с их флагом и гимн звучал их, но тут вижу что все поддерживают его, спортсРУ что захватили укроботы? Или он за нас теперь?
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los merengues
Ответ SGambler
Вообще не смотрю первый канал и вообще росс.каналы, поэтому и не понимаю. Может ты объяснишь что здесь происходит, может я пропустил какую то новость про него.
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Mikas7
Ответ SGambler
Все понятно с тобой, в очередной раз либерахи рвутся оказывается, заминусовали. Люди защищающие родину у тебя кровожадные? Этот Ломаченко, который несколько месяцев назад с оружием собирался воевать против нас для тебя свой?
Украина никогда не будет воевать на чужой территории, что за маразм ты написал?
+4
-4
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Isa Babaev
Ответ los merengues
Во-первых, не нужно тащить политику в новость, где ни слова, ни намека на эту самую политику нет. Во-вторых, у тебя передозировка Первым каналом, выйди на улицу без телефона, проветрись.
Хочешь ты или нет спорт и политика всегда будут вместе
+1
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