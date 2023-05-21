Карточки боя Хейни – Ломаченко: судьи единогласно отдали Дэвину последний раунд

Дэвин Хейни победил Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Судья Дэйв Моретти отдал Ломаченко лишь четыре раунда из 12. Он стал единственным рефери, который насчитал победу Хэйни в восьмом и 10-м раундах.

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