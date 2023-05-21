Менеджер Ломаченко подаст протест на итог боя с Хейни: «Кто-то должен покончить с этой несправедливостью»

Теги легкий вес Василий Ломаченко Эгис Климас бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Эгис Климас опротестует итог боя Дэвина Хейни и Василия Ломаченко.

«Мы не собираемся сдаваться. Гарантирую, что мы опротестуем итог, мы подадим апелляцию.

Кто-то должен покончить с этой несправедливостью», – сказал менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас.

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10 комментариев

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serg955
Жаль,что бестолку
+19
0
+19
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Unknown Unknown
Ответ Mikas7
пусть лома даст реванш просто
зачем тут реванш, очевидно что Лома победил
+9
0
+9
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Grateskdurun
Ответ mqh9pzrxgf
А кто так не считает?)))
Ну я например не считаю что американский народ исключительный, и?
Вот Россияне да.
+5
-1
+4
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Mikas7
пусть лома даст реванш просто
+3
-2
+1
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Саша Судьба
Лома крассава!! 🇺🇦 Весь зал был не довольный победой 💩!!! Щеннку дали победить!!
+2
-1
+1
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mqh9pzrxgf
Ответ Unknown Unknown
А смысл, американцы верят что они исключительный народ избранный Богом и если они считают это справедливым, то никакой протест не поможет
А кто так не считает?)))
+4
-3
+1
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mqh9pzrxgf
Ответ Grateskdurun
Ну я например не считаю что американский народ исключительный, и? Вот Россияне да.
Я хотел сначала написать фразу мы русские и с нами Бог) чтоб понимали люди что они первыми себя считают избранными
+1
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