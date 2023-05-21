Менеджер Ломаченко подаст протест на итог боя с Хейни: «Кто-то должен покончить с этой несправедливостью»
Эгис Климас опротестует итог боя Дэвина Хейни и Василия Ломаченко.
«Мы не собираемся сдаваться. Гарантирую, что мы опротестуем итог, мы подадим апелляцию.
Кто-то должен покончить с этой несправедливостью», – сказал менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас.
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