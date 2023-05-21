Ломаченко заплакал в раздевалке после проигрыша Хейни

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко не сдержал слез после проигрыша Дэвину Хейни.

Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113) и защитил титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Украинец заплакал в раздевалке после проигрыша.

Грустное поражение Ломаченко от Хейни: чуть не уронил чемпиона, но судьи не дали победу. Справедливо?

Слезы Ломаченко – главные эмоции титульника против Хейни. Он вспомнил звонки сына перед боем

 

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36 комментариев

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Kubinec_
надо что-то менять в боксе... судьи просто убивают этот спорт. И вот как Биволу на родину к Альваресу ехать?
+64
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ermol@y
После такого ограбления не только заплачешь
+48
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rookie84
Лома, Ты лучший!
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FRAUD
Ответ DRCH
В боксе теперь судят как в UFC чемпионские бои , не вырубил чемпиона , значит-проиграл претендент … очень обидно за Лому !
Это в ЮФС начали судить как в боксе, в боксе столько спорных чемпионских боев, что ММА вообще отдыхает, как только в спорте появляются такие деньги, жди, что будет много удивительных решений, почитай про мафию в боксе, много чего интересного найдешь.
+24
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+24
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wolf77anatoljevitch
Сочувствую Василию. Это наглый амерский грабеж! Лома, ты настоящий чемп!
+20
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Kubinec_
Ответ гилберт
Хотите честного судейства? Ну так деритесь бесплатно. А это миллиардный бизнес! А в бизнесе свои правила. А судьи уже лет 50 убивают бокс, да вот никак не убьют.
ты там ещё от выходных не отошёл?
+18
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+18
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DRCH
В боксе теперь судят как в UFC чемпионские бои , не вырубил чемпиона , значит-проиграл претендент … очень обидно за Лому !
+19
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+15
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Миклекер Клер
Понимаю его грусть и безысходность… Лома ты лучший но удача и бизнес не на твоей стороне ! В этом плане твоими куму больше повезло (
+11
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Nairi Mirzoyan
Ограбление года
+11
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Гусейн Магомедрасулов
Ломаченко чемпион в человеческих сердцах. Это важнее, чем решение продажных судей.
+15
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GaasJT
Лома, ты красава и ты выиграл!
+8
-3
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Unknown Unknown
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Ломаченко чемпион в человеческих сердцах. Это важнее, чем решение продажных судей.
Не согласен. История будет помнить только цифры в рекорде, знать и помнить будет абсолютное меньшинство. Вот кто помнит что Флойд по сути проиграл бой и его затащили судьи?
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гилберт
Вася удивил.
+6
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KZT
Слезы настоящего чемпиона. Это слезы досады, а не отчаяния. Василий великий боксер. ✊🏻
+4
0
+4
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Jhon Jhon
Ответ Kubinec_
надо что-то менять в боксе... судьи просто убивают этот спорт. И вот как Биволу на родину к Альваресу ехать?
Так это не только в боксе, в ММА тоже самое абсолютно) Потому что это не спорт, это шоу-бизнес, где закулисная игра в 10 раз важнее происходящего на ринге) Как бы смешно не казалось, но реслинг в 10 раз честнее и справедливее)
+6
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Oxpike
:((
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aalto
Ответ Unknown Unknown
что ты несешь?! так решило американская вера в собственную исключительность и полное отсутствие наказания. Делают что хотят и где хотят, и не только в боксе.
это что дискредитация бога чтоли? ничто на земле не происходит без воли его!
+2
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Jhon Jhon
Ответ DRCH
В боксе теперь судят как в UFC чемпионские бои , не вырубил чемпиона , значит-проиграл претендент … очень обидно за Лому !
Так всегда было, так всегда будет) Плюс если на спортсмене можно заработать, то там ещё бонусом пара очков от судей)
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RashNomadKazakh
Ответ Kubinec_
надо что-то менять в боксе... судьи просто убивают этот спорт. И вот как Биволу на родину к Альваресу ехать?
С радостью! За 20 млн.долларов то!!!
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Mr@k
позор, куча амер экспертов отдали победу Ломаченко
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Павел Павлов
Пора завершить великую карьеру
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DRCH
Ответ FRAUD
Это в ЮФС начали судить как в боксе, в боксе столько спорных чемпионских боев, что ММА вообще отдыхает, как только в спорте появляются такие деньги, жди, что будет много удивительных решений, почитай про мафию в боксе, много чего интересного найдешь.
Я не спорю , что это бизнес сопряженный с мафией , но для фанатов , и тем более боксеров от этого не легче .
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Kyzvitaliy
Лома выиграл однозначно, но хотелось увидеть бой позрелищнее! Этого и не хватило чтобы заткнуть судейский произвол!!!
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Mikas7
Ответ Unknown Unknown
Не согласен. История будет помнить только цифры в рекорде, знать и помнить будет абсолютное меньшинство. Вот кто помнит что Флойд по сути проиграл бой и его затащили судьи?
я помню ,и 3 боя
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Бахти 86
Жаль его
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