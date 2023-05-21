Ломаченко заплакал в раздевалке после проигрыша Хейни
Василий Ломаченко не сдержал слез после проигрыша Дэвину Хейни.
Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113) и защитил титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Украинец заплакал в раздевалке после проигрыша.
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