Ломаченко – о судействе в бою с Хейни: «Все увидели, что сегодня произошло»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко отказался обсуждать судейство в бою с Дэвином Хейни.

«Я не хочу об этом говорить. Все увидели, что сегодня произошло. Я не могу говорить об этом, сейчас не очень подходящий момент», – сказал Василий Ломаченко.

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18 комментариев

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Andrew Chepaylo
Надеюсь на западе как можно больше публичных людей выскажется про это позорное ограбление.. Весь Твиттер уже гудит,
+31
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armageddon123456
Ответ mag rus
лома хоть и клоун, но это дичайший позор судейкам. Он уничтожал Хейни особенно в 10 раунде. Ограбление явное
Лома как раз в клоунаде замечен не был, с Усиком перепутал
+27
-1
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Джесси Пинкман
Ответ mag rus
лома хоть и клоун, но это дичайший позор судейкам. Он уничтожал Хейни особенно в 10 раунде. Ограбление явное
В чем он клоун?
+16
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ гилберт
Ладно, скажу еще раз. Профессиональный боксерский матч это поединок с гандикапом. Учитывая что соперником 35 летнего не американца с двумя поражениями был 24 летний небитый американец, гандикап был большой. Вася не смог его отыграть и проиграл на карточках, хоть и был лучше в бою. Если уж Вася этого не понимает, то менеджер то мог растолковать.
Печально, что ты принимаешь такие условия.
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GaasJT
Позорное судейство. Уже не хочется бокс смотреть после такого. Буки должны вернуть деньги тем, кто ставил на Васю!
+11
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aalto
Ответ cheros
Ограбление
та не... то отрицательный подарок
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cheros
Ответ aalto
а что случилось-то?
Ограбление
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aalto
а что случилось-то?
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wolf77anatoljevitch
Может настала пора переходить к электронному судейству? Там хоть будет все беспристрастно.
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гилберт
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Печально, что ты принимаешь такие условия.
Так это закон жанра и ничего не поделать.
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Prada
Лома красава…. Ковалев в первом бою с Уордом, Гена в первом бою с Канело и сейчас… всё один в один….
P.S. Если бы устроил клоунаду как усик с великой нацией укров то 100% отдали бы бой
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Саша Судьба
Ублюдки забрали побуду у Ломы!!! Лома крассава!! Чертей Нада наказывать !!! 🇺🇦
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Павел Павловский
Так как политика тесно связана со спортом можно сделать вывод, Украину начинают потиху сливать. Вспомним времена начала конфликта, когда получали награды только потому что ты из Украины.....
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UralOrenburg1990
Ответ GaasJT
Позорное судейство. Уже не хочется бокс смотреть после такого. Буки должны вернуть деньги тем, кто ставил на Васю!
такого не будет
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GaasJT
Ответ UralOrenburg1990
такого не будет
У наших буков не будет. Но прецеденты у английских букмекеров были.
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