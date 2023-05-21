Ломаченко – о судействе в бою с Хейни: «Все увидели, что сегодня произошло»
Василий Ломаченко отказался обсуждать судейство в бою с Дэвином Хейни.
«Я не хочу об этом говорить. Все увидели, что сегодня произошло. Я не могу говорить об этом, сейчас не очень подходящий момент», – сказал Василий Ломаченко.
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P.S. Если бы устроил клоунаду как усик с великой нацией укров то 100% отдали бы бой