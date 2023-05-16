Стерлинг уверен в победе над О’Мэлли: «Если я смог повалить олимпийского чемпиона, то что я сделаю с Шоном?»

Алджамейн Стерлинг уверен в победе над Шоном О’Мэлли.

«Мои мысли о Шоне О’Мэлли: этот ублюдок хрупкий. Хрупкий. Как вы думаете, если я смог повалить невысокого и коренастого , который выиграл Олимпиаду и имеет отличную защиту от тейкдаунов, то что я сделаю с Шоном О’Мэлли?

Я гарантирую вам: если мы окажемся в клетке, то я сложу этого человека пополам за один раунд. Это будет похоже на то, что я сделал с Кори Сэндхагеном», – сказал .

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