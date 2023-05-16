Стерлинг уверен в победе над О’Мэлли: «Если я смог повалить олимпийского чемпиона, то что я сделаю с Шоном?»

Теги легчайший вес Генри Сехудо Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг уверен в победе над Шоном О’Мэлли.

«Мои мысли о Шоне О’Мэлли: этот ублюдок хрупкий. Хрупкий. Как вы думаете, если я смог повалить невысокого и коренастого Генри Сехудо, который выиграл Олимпиаду и имеет отличную защиту от тейкдаунов, то что я сделаю с Шоном О’Мэлли?

Я гарантирую вам: если мы окажемся в клетке, то я сложу этого человека пополам за один раунд. Это будет похоже на то, что я сделал с Кори Сэндхагеном», – сказал Алджамейн Стерлинг.

Стерлинг выложил фото после боя с Сехудо: «Вы бы тоже были в восторге после победы над величайшим»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий