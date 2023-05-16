Нганну – о сделке с PFL: «Они предложили мне больше, чем другие. Меня видели не просто бойцом, но и бизнес-партнером»

Фрэнсис Нганну объяснил, почему подписал контракт с PFL.

«Скажем так, PFL дал мне больше, чем предлагал кто-либо другой. Последние несколько месяцев были очень интересным временем, чтобы изучить и прощупать почву, но я очень рад этой сделке с PFL, потому что они предложили то, чего я ждал.

Они пришли не просто как промоушен, который ищет бойца, а как партнеры, которые высоко оценивают меня как личность», – сказал Фрэнсис Нганну.

Фрэнсис Нганну официально представлен как боец PFL

Подробности контракта Нганну с PFL: бои по боксу, руководящая должность в компании и шефство в PFL Africa (NY Times)