Нганну – о сделке с PFL: «Они предложили мне больше, чем другие. Меня видели не просто бойцом, но и бизнес-партнером»

Теги тяжелый вес (MMA) PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну объяснил, почему подписал контракт с PFL.

«Скажем так, PFL дал мне больше, чем предлагал кто-либо другой. Последние несколько месяцев были очень интересным временем, чтобы изучить и прощупать почву, но я очень рад этой сделке с PFL, потому что они предложили то, чего я ждал.

Они пришли не просто как промоушен, который ищет бойца, а как партнеры, которые высоко оценивают меня как личность», – сказал Фрэнсис Нганну.

Фрэнсис Нганну официально представлен как боец PFL

Подробности контракта Нганну с PFL: бои по боксу, руководящая должность в компании и шефство в PFL Africa (NY Times)

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3 комментария

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Мага осторожный
смешной баклажан
+3
0
+3
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Предприниматель Исаев
🤣
+2
0
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GaasJT
акула бизнеса 🤣🤣🤣🤣🤣
+1
0
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