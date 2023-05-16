Подробности контракта Нганну с PFL: бои по боксу, руководящая должность в компании и шефство в PFL Africa (NY Times)
Фрэнсис Нганну возглавит PFL Africa после перехода в промоушен.
Стали известны детали соглашения Фрэнсиса Нганну и PFL. Как сообщает NY Times, Нганну сможет участвовать в боях по боксу.
Также в рамках «стратегического партнерства» он займет одну из должностей в руководстве PFL. Промоушен создаст отделение PFL Africa, которое возглавит Нганну.
Фрэнсис будет драться в недавно созданном дивизионе Super Fight, к которому ранее присоединились Джейк Пол и Кайла Харрисон.
PFL Нганну