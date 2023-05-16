Фрэнсис Нганну возглавит PFL Africa после перехода в промоушен.

Стали известны детали соглашения и PFL. Как сообщает NY Times, Нганну сможет участвовать в боях по боксу.

Также в рамках «стратегического партнерства» он займет одну из должностей в руководстве PFL. Промоушен создаст отделение PFL Africa, которое возглавит Нганну.

Фрэнсис будет драться в недавно созданном дивизионе Super Fight, к которому ранее присоединились и .

Фрэнсис Нганну официально представлен как боец PFL