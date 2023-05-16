Подробности контракта Нганну с PFL: бои по боксу, руководящая должность в компании и шефство в PFL Africa (NY Times)

Теги Кайла Харрисон PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну возглавит PFL Africa после перехода в промоушен.

Стали известны детали соглашения Фрэнсиса Нганну и PFL. Как сообщает NY Times, Нганну сможет участвовать в боях по боксу.

Также в рамках «стратегического партнерства» он займет одну из должностей в руководстве PFL. Промоушен создаст отделение PFL Africa, которое возглавит Нганну.

Фрэнсис будет драться в недавно созданном дивизионе Super Fight, к которому ранее присоединились Джейк Пол и Кайла Харрисон.

Фрэнсис Нганну официально представлен как боец PFL

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12 комментариев

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уличный иуда
Монако Головина, Аль Наср Роналду, Фернцварош Черчесова, у вас пополнение:
PFL Нганну
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artem klishin
в соседней ветке писали, что Нганну облажался. просто напоминаю
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Ojer
Если это правда, то хорош Нганну, продавил свое, можно сказать практически достиг того, о чем мечтал с детства. Победитель, с упертым характером.
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j30
нормальные условия , а в юфс он был просто рабом промоушена который не мог спокойно дышать без разрешения лысого
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Адекватник
На дурака не нужен нож :)) Вместо оченьмногоденег ему дали простоденег и оченьмногоничего :))
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napoli_14
Руководящая должность просто за то что он хорошо бьет людей? )
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Мага осторожный
Вот только в боксе ему ничего не светит, да и топовым боксёрам он уже не интересен
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Demon69
Т.е. руководитель промоушена ,сам себе выбирает соперника,и бьётся с ним?Забавно,такого ещё не было..
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London.is.blue
Та кому нужен этот переоцененныш.
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jonnysilverhand01
То есть это нганну хотел стать начальником даны уайта ? 😂😂😂
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