«16 мая 2023 года»: Нганну намекнул на важный анонс в соцсетях

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Фрэнсис Нганну Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну намекнул на важный анонс 16 мая.

«16 мая 2023 года», – подписал Фрэнсис Нганну видео с подборкой сообщений о его переговорах с другими организациями.

Напомним, что Нганну владел поясом UFC в тяжелом весе с 2021 по 2023 год. В начале года он объявил об уходе из промоушена, после чего пояс стал вакантным: 5 марта его забрал Джон Джонс, победивший Сирила Гана.

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7 комментариев

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Ryan T.
Дацик, "Бойцовский клуб Рен-ТВ" 🤩
+6
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Вася Енотов
16 числа у Фрэнсиса видимо случится очередная встреча с организаторами поединка, где он озвучит прайс и они симулируя гримасу заинтересованности, пообещают вскоре перезвонить))
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Oleg Olegov
Новое ЧБД что ли выйдет?
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leppyanen
Балотируется в президенты Камеруна?!
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Джавез Тилл
16 мая, пройдет инаугурация Фрэнсиса на пост президента Камеруна 💪💪💪
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