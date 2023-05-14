«16 мая 2023 года»: Нганну намекнул на важный анонс в соцсетях

Фрэнсис Нганну намекнул на важный анонс 16 мая.

«16 мая 2023 года», – подписал Фрэнсис Нганну видео с подборкой сообщений о его переговорах с другими организациями.

Напомним, что Нганну владел поясом в тяжелом весе с 2021 по 2023 год. В начале года он объявил об уходе из промоушена, после чего пояс стал вакантным: 5 марта его забрал , победивший .

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