Фрэнсис Нганну официально представлен как боец PFL

PFL объявил о подписании контракта с Фрэнсисом Нганну.

36-летний Нганну – бывший чемпион в тяжелом весе. Последний бой он провел в 2022 году, победив .

Действующий чемпион PFL в тяжелом весе – Анте Делия. Лидер нынешнего сезона PFL в тяжелом весе – россиянин , на счету которого шесть очков.

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