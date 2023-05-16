Фрэнсис Нганну официально представлен как боец PFL
PFL объявил о подписании контракта с Фрэнсисом Нганну.
36-летний Нганну – бывший чемпион UFC в тяжелом весе. Последний бой он провел в 2022 году, победив Сирила Гана.
Действующий чемпион PFL в тяжелом весе – Анте Делия. Лидер нынешнего сезона PFL в тяжелом весе – россиянин Денис Гольцов, на счету которого шесть очков.
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Если он выйдет и в первом же бою проиграет, то Дана в петлю полезет, ибо разговоров а-ля "праймовый неоспоримый чемпион UFC слил в первом же бою PFL. Тяжелый дивизион UFC не сильнейший в мире".
Это был бы знатный троллинг от обиженного великана.
ну и PPV от ПФЛ c джейком полом и хищником на одном карде вполне может неплохо продаться. потеснить даже всякий треш от лысого шарлатана (аля грядущий грандиозный мейн ивент "нуньес против. алданы")