Фрэнсис Нганну официально представлен как боец PFL

Теги UFC Денис Гольцов PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

PFL объявил о подписании контракта с Фрэнсисом Нганну.

36-летний Нганну – бывший чемпион UFC в тяжелом весе. Последний бой он провел в 2022 году, победив Сирила Гана.

Действующий чемпион PFL в тяжелом весе – Анте Делия. Лидер нынешнего сезона PFL в тяжелом весе – россиянин Денис Гольцов, на счету которого шесть очков.

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6 комментариев

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jonnysilverhand01
Забавный малый … хотел больше, по итогу в PFL
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"Iron"
дальше будет ФНЛ.
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Orson2074
Нганну может красивую свинью подложить Дане Уайту.
Если он выйдет и в первом же бою проиграет, то Дана в петлю полезет, ибо разговоров а-ля "праймовый неоспоримый чемпион UFC слил в первом же бою PFL. Тяжелый дивизион UFC не сильнейший в мире".

Это был бы знатный троллинг от обиженного великана.
+2
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alexander bakulin
будут, конечно, шутки про "ожидание" и "реальность", но, думаю, контракт солидный, раз в пользу него 16 лямов фунтиков (лень считать сколько это в американской валюте) фрэнсис от ВАНИ отверг. вряд ли стероидный мошенник больше зарабатывает в хвалёном UFC. и вряд ли бы дана фрэнсису предложил больше, чем стероиду.
ну и PPV от ПФЛ c джейком полом и хищником на одном карде вполне может неплохо продаться. потеснить даже всякий треш от лысого шарлатана (аля грядущий грандиозный мейн ивент "нуньес против. алданы")
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alexey alexeev
Ответ jonnysilverhand01
Забавный малый … хотел больше, по итогу в PFL
тут либо pfl, либо рудник
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Phowner Biring
Ответ jonnysilverhand01
Забавный малый … хотел больше, по итогу в PFL
Ну молодец, попытал удачу. А PFL для поддержания штанов норм)
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