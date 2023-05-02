Перейра ответил Адесанье: «У меня есть больше, чем твой один нокаут в UFC»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра считает себя победителем противостояния с Исраэлем Адесаньей.

Бывший чемпион UFC в среднем весе отреагировал на пост нигерийца в соцсетях, в котором он назвал себя победителем этой дуэли.

«Нокаутировал в кикбоксинге так, что тебе потребовались носилки, победил тебя решением, а затем оформил ТКО в UFC. Это больше, чем один твой нокаут, – написал Алекс Перейра в соцсетях.

Адесанья ответил Перейре: «Можешь оставить себе эти 3:1, чтобы лучше спать по ночам»

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3 комментария

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Денис Золотов
Начали меряться перчиками
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Mercedes
со временем, по закону жанра, должны стать лучшими друзьями))
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Ruslan Isaev
Перейра по факту ! А в сумме у них в юфс по накауту. Так что Зря Исраэль петушиться
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