Перейра ответил Адесанье: «У меня есть больше, чем твой один нокаут в UFC»
Алекс Перейра считает себя победителем противостояния с Исраэлем Адесаньей.
Бывший чемпион UFC в среднем весе отреагировал на пост нигерийца в соцсетях, в котором он назвал себя победителем этой дуэли.
«Нокаутировал в кикбоксинге так, что тебе потребовались носилки, победил тебя решением, а затем оформил ТКО в UFC. Это больше, чем один твой нокаут, – написал Алекс Перейра в соцсетях.
Адесанья ответил Перейре: «Можешь оставить себе эти 3:1, чтобы лучше спать по ночам»
3 комментария