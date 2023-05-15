Бывшая девушка Исраэля Адесаньи потребовала половину состояния через суд

Теги светская хроника MMA Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Бывшая девушка Исраэля Адесаньи подала на него в суд.

Шарлотт Паудрелл потребовала половину состояния чемпиона UFC Исраэля Адесаньи. Соответствующий иск Паудрелл подала в суд.

«Насколько нужно быть оторванным от реальности, чтобы пытаться отнять у человека то, ради чего он работал всю жизнь? Как можно верить в то, что ты заслуживаешь это?

Мои активы защищены. Я бы отсудил половину ее состояния, но мне это не нужно», – написал Адесанья в социальных сетях.

Адесанья встречался с Паудрелл с 2019 года. Пара рассталась зимой-2020.

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1 комментарий

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Люблю Марго Робби
Просто всем надо взять пример с Хакими
+2
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+2
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