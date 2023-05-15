Немков – об Олейнике: «Пока есть порох в пороховницах, надо выступать»

Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка между Алексеем Олейником и Оли Томпсоном.

«Бой будет интересно посмотреть – возвращение Алексея в Россию. Его выступление посмотрю. Тренировался с в октябре? Он тогда был после боя, мы не тренировались с ним.

Он больше помогал советами, что-то подсказывал, свои приемы показывал коронные. Такого, чтобы спарринговать с ним, не получилось.

Сейчас все соперники тяжелые, я особо не следил за Томпсоном. Но сейчас такое время, что все умеют боксировать, бороться. Сколько Алексей сможет биться на серьезном уровне?

По мне – чем больше, тем лучше. Чтобы радовать болельщиков такими боями. Пока есть порох в пороховницах, надо выступать», – сказал чемпион Bellator Вадим Немков.

Поединок Алексея Олейника и Оли Томпсона пройдет 26 мая.

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