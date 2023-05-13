Чемпион Bellator Джонни Эблин: «Я уничтожу Исраэля Адесанью»

Чемпион Bellator Джонни Эблин заявил, что знает, как победить Исраэля Адесанью.

«Я уничтожу Исраэля Адесанью. Это будет плохой бой для него, поскольку я универсален и могу легко его запутать.

Я могу как бороться, так и драться в стойке. Адесанья уже показал свои слабые места в бою с Алексом Перейрой. У него плохой грэпплинг. Так что я стану ужасным соперником для него», – заявил чемпион Bellator в среднем весе Джонни Эблин.

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