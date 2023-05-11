Рой Джонс: «У Хэйни есть преимущество в физике, но он не сравнится с Ломаченко в боксерском интеллекте»

Рой Джонс-младший рассказал, за счет чего Дэвин Хэйни может победить Василия Ломаченко.

«Это будет классный бой. Хэйни попытается использовать преимущество в физике, чтобы доминировать над Ломаченко. Конечно, он не может сравниться с ним в боксерском интеллекте, но он крупнее, что дает хорошие шансы на победу.

Лопес смог победить Василия, держа его на дистанции большую часть поединка, а когда тот включился, то уже было поздно», – сказал экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший.

Напомним, что Дэвин Хэйни проведет защиту титулов в легком весе против Василия Ломаченко 20 мая в Лас‑Вегасе, США.

Дэвин Хэйни: «Мне не нравится Ломаченко. Очень хочу его победить и отправить на пенсию»

Дэвин Хэйни: «Я лучше Ломаченко в каждом аспекте. Ему меня не удивить»