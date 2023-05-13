IBA назначила пожизненную пенсию бывшему советскому боксеру Руфату Рискиеву. Он выиграл золото на первом в истории ЧМ по боксу

Международная ассоциация бокса окажет пожизненную помощь бывшему советскому боксеру.

Глава IBA Умар Кремлев навестил 73‑летнего Рискиева в больнице, где вручил ему чемпионский пояс и награду «За волю к победе», предназначенную узникам концентрационного лагеря Бухенвальд.

«Мы позаботимся о каждом члене нашей боксерской семьи. Вы легенда и один из основателей бокса. Благодаря вам новое поколение занимается этим прекрасным видом спорта.

Как президент IBA я вижу свою миссию в поддержке каждого члена нашей огромной семьи по всему миру. Мы помогаем нашим боксерам, выплачиваем призовые. IBA – это дом бокса, где мы – одна семья», – сказал президент IBA Умар Кремлев.

Руфат Рискиев – четырехкратный чемпион СССР. Он завоевал золото в категории до 75 кг на первом в истории чемпионате мира, который состоялся в 1974 году в Гаване. На Олимпиаде-76 Рискиев взял серебро. За карьеру он провел 189 боев, из которых выиграл 174.

Умар Кремлев: «В ноябре или декабре пройдет командный Кубок мира в новом формате. Призовой фонд турнира составит $5 млн»

Умар Кремлев: «Призовой фонд следующего чемпионата мира составит $10 млн»