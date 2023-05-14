Розенстрайк проиграл Алмейде в первом раунде на UFC Шарлотт

В Шарлотт (США) завершился турнир UFC, в главном событии которого прошел бой в тяжелом весе между Жаирзиньо Розенстрайком и Жаилтоном Алмейдой. Алмейда победил сабмишеном в первом раунде.

Прошлый бой Розенстрайка состоялся в декабре – он нокаутировал за 23 секунды Криса Дакаса.

У Алмейды победная серия из 14 боев, восемь из которых он досрочно закончил в первом раунде.

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