Фрэнсис Нганну – о неудачных переговорах с ONE FC: «Все идет по плану»

Теги MMA Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фэнсис Нганну прокомментировал срыв переговоров с ONE FC.

«Спокойно, друзья. Все идет по плану», – написал Фрэнсис Нганну в социальных сетях.

Ранее журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Нганну близок к переходу в PFL.

Тренер Нганну – об уходе бойца из UFC: «Если бы он проиграл Джонсу, то его зарплата значительно бы снизилась»

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12 комментариев

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Костя Кот
все идет по плаааану, всем по#### на ннгаааану!!🤣
+32
-2
+30
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Ruslan Isaev
Всё идёт по плану, ждём в эпик файтинг против т34
+21
0
+21
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уличный иуда
Где-то я это уже слышал🤔
+13
0
+13
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Streetbor
вернётся к бомжеванию в Париже?!
Хотя с такими данными может быть вышибалой.
Ну или участвовать в боях против Берковой))
+7
0
+7
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Дмитрий Авдеев
Я, в принципе, и планировал неудачно провести переговоры
+5
0
+5
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Мама Живанилда
Ответ Streetbor
вернётся к бомжеванию в Париже?! Хотя с такими данными может быть вышибалой. Ну или участвовать в боях против Берковой))
Хотел бы я посмотреть как он ее уделывает третьей ногой
+6
-1
+5
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Oleg Where
Если он действительно рассчитывал на большие бои в боксе - это нужно было делать СРАЗУ после ухода из UFC в статусе чемпиона.

Теперь чемпион - Джонс, а Фрэнсису предложат сезон в PFL + возможность боксировать. Однако после боя с каким-нибудь Анте Делия никому в боксе он будет не нужен.

Ты вечер начал с Курвуазье - заканчивай его соответствующим образом, без пятилитровых баллонов пива посреди действа.
+4
0
+4
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AsperChelsea
Друзья, откуда у него друзья? Как только начал зарабатывать всех друзей кинул как ненужную вещь, мразота та ещё эта нганну!
+3
-2
+1
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RashNomadKazakh
Великолепный план, Френсис. Просто офигенный, если я правильно понял. Надёжный, блин, как швейцарские часы.
+1
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Serdar Yazlyew
Ответ Ruslan Isaev
Всё идёт по плану, ждём в эпик файтинг против т34
Да это единственный вариант, возможно будет бой против Берковой или бой с Манголом
+1
0
+1
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AshAsh
человек который ставит явно заградительные требования:

- разрешить свою экипу с рекламой спортсменам, тоесть UFC должно похерить миллиардный контракт с ESPN и VENUM
- ввести себя в совет директоров One

драться уже не хочет и не будет
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Val Smith
Ответ Oleg Where
Если он действительно рассчитывал на большие бои в боксе - это нужно было делать СРАЗУ после ухода из UFC в статусе чемпиона. Теперь чемпион - Джонс, а Фрэнсису предложат сезон в PFL + возможность боксировать. Однако после боя с каким-нибудь Анте Делия никому в боксе он будет не нужен. Ты вечер начал с Курвуазье - заканчивай его соответствующим образом, без пятилитровых баллонов пива посреди действа.
Думаю попросится в Ахмат и место в правительстве, возможно самое самое.
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