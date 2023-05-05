Фрэнсис Нганну – о неудачных переговорах с ONE FC: «Все идет по плану»

Фэнсис Нганну прокомментировал срыв переговоров с ONE FC.

«Спокойно, друзья. Все идет по плану», – написал в социальных сетях.

Ранее журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Нганну близок к переходу в PFL.

Тренер Нганну – об уходе бойца из UFC: «Если бы он проиграл Джонсу, то его зарплата значительно бы снизилась»

Глава ONE FC – о запросах Нганну: «Он хотел место в совете директоров и определять гонорар соперника»