Фрэнсис Нганну – о неудачных переговорах с ONE FC: «Все идет по плану»
Фэнсис Нганну прокомментировал срыв переговоров с ONE FC.
«Спокойно, друзья. Все идет по плану», – написал Фрэнсис Нганну в социальных сетях.
Ранее журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Нганну близок к переходу в PFL.
Тренер Нганну – об уходе бойца из UFC: «Если бы он проиграл Джонсу, то его зарплата значительно бы снизилась»
Глава ONE FC – о запросах Нганну: «Он хотел место в совете директоров и определять гонорар соперника»
Хотя с такими данными может быть вышибалой.
Ну или участвовать в боях против Берковой))
Теперь чемпион - Джонс, а Фрэнсису предложат сезон в PFL + возможность боксировать. Однако после боя с каким-нибудь Анте Делия никому в боксе он будет не нужен.
Ты вечер начал с Курвуазье - заканчивай его соответствующим образом, без пятилитровых баллонов пива посреди действа.
- разрешить свою экипу с рекламой спортсменам, тоесть UFC должно похерить миллиардный контракт с ESPN и VENUM
- ввести себя в совет директоров One
драться уже не хочет и не будет