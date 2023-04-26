Sherdog составил топ-10 лучших бойцов 2010-х: Джонс – лучший, Хабиб – третий

Теги UFC Андерсон Сильва Генри Сехудо Жозе Альдо Джон Джонс Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Деметриус Джонсон Стипе Миочич Конор Макгрегор Аманда Нуньес Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов стал третьим лучшим бойцом 2010-х по версии Sherdog.

Портал Sherdog составил десятку лучших бойцов, сравнив их результаты и достижения с 2010 по 2019 годы.

Единственным россиянином в топ-10 стал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Полностью список выглядит так:

  1. Джон Джонс (чемпион UFC в полутяжелом весе с 2011 по 2015 год и с 2018 по 2020 год);
  2. Деметриус Джонсон (чемпион UFC в наилегчайшем весе с 2012 по 2018 год);
  3. Хабиб Нурмагомедов (чемпион UFC в легком весе с 2018 по 2020 год);
  4. Даниэль Кормье (чемпион UFC в полутяжелом весе с 2015 по 2018 год и чемпион в тяжелом весе с 2018 по 2019 год);
  5. Аманда Нуньес (чемпионка UFC в легчайшем весе с 2016 по 2021 год и действующая чемпионка с 2022 года, действующая чемпионка в полулегком весе с 2018 года);
  6. Жозе Альдо (чемпион UFC в полулегком весе с 2010 по 2015 год и с 2016 по 2017 год);
  7. Конор Макгрегор (чемпион UFC в полулегком весе с 2015 по 2016 год и чемпион в легком весе с 2016 по 2017 год);
  8. Стипе Миочич (чемпион UFC в тяжелом весе с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год);
  9. Генри Сехудо (чемпион UFC в наилегчайшем весе с 2018 по 2019 год и чемпион в легчайшем весе с 2019 по 2020 год);
  10. Андерсон Сильва (чемпион UFC в среднем весе с 2006 по 2013 год).

Конор Макгрегор: «Хабиб – толстая сука с сиськами»

Сергей Павлович: «Хабиб как каток. С Исламом они очень похожи. Махачев – такой же пахарь. В принципе, они одного уровня»

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6 комментариев

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jonnysilverhand01
Для этих годов - отличный рейтинг
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Azamat Abdukadyroff
ЖСП можно было добавить, с 2010 по 2017 год бился 7 раз
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SantexnikShow
Странно что ЖСП не добавили если честно, заслужил мужик
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leppyanen
Чикен тут что забыл?
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as009595@icloud.com
Странно что нет Жсп, по моему мнению минимум в топ 5 должен был быть
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RAMIK
Рейтинг хороший, но Силва в топ 5 должен быть.
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