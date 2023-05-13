Вячеслав Василевский – о допинге в российских единоборствах: «По телосложению многих ребят заметно, что у них с этим делом не все чисто»

Теги UFC MMA Вячеслав Василевский Бокс/MMA/UFC

Боец ММА Вячеслав Василевский высказался о проблеме допинга в российских единоборствах.

«Было бы справедливо, если бы допинг-контроль был во всех организациях, а проходили бы его все бойцы. Тогда все были бы в равных условиях.

В UFC знают, что к тебе приедут люди из USADA. Они могут появиться когда-угодно, даже на сборах. Когда я выступал на боевом самбо, то ко мне приезжали в Нижний Новгород и брали пробы. Под таким постоянным контролем не будет даже мысли химичиться.

По телосложению многих ребят заметно, что у них с этим делом не все чисто. Боец не может выглядеть как человек, который готовится выступать в «Мистер Олимпия». У нас совершенно другие тренировки и не может быть таких огромных мышц. Кроме того, допинг сильно влияет на психику. Когда у человека в десятки раз превышена норма тестостерона, он ведет себя гораздо агрессивнее, превращаясь в животное.

У нас часто бывает, что дерется один человек, а потом с ним что-то случается, потому что он просто соскакивает с допинга. Я считаю, что допинг-контроль нужен в российских ММА. Это было бы честнее и просто удобнее для бойцов, которые хотят продолжить выступать за океаном, где им было бы проще адаптироваться», – заявил шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский.

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2 комментария

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Pronger
вы только фотки Косты и Ромеро Василевскому не показывайте, а то шаблон порвётся)
Ещё есть знаменитые французские круассаны, на которых массу набрали Ган и Нганну)
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dreamstep
Василевский сам сколько боёв провёл в Беллаторе, ну не больше 4х насколько помню. И видимо без допинга решил что лучше сюда вернуться.
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