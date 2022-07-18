Вячеслав Василевский: «Как и во многих других боях, Махачев не будет обмениваться и зарубаться с Оливейрой»

Российский боец поделился ожиданиями от боя и за вакантный титул UFC в легком весе.

«Знаете, у Ислама есть большое преимущество в плане его школы. Во-первых, у него отличная база боевого самбо. У него очень хорошие переводы и хороший контроль. И он довольно чувствительный боец при переходе от ударов к борьбе.

Поэтому у Ислама будет преимущество в тейкдаунах. Не секрет, что Оливейра — крутой грэпплер. Но я думаю, что за счет контроля, физического преимущества и базы боевого самбо Ислам сможет переводить и доминировать сверху в партере.

Там ничего не нужно придумывать замысловатого. Это обычная работа в стойке, как он это делает, обычные переводы. Причем Ислам хорошо переводит за счет подножек, подхватов, зашагиваний. Арсенал тейкдаунов очень богатый. И от таких приемов бразильцы и американцы плохо защищаются.

То есть они хорошо защищаются от проходов в ноги, от работы в корпус, а от бросков ногами наоборот плохо. И соответственно Ислам будет без труда переводить при сближении и контролировать.

Конечно, Оливейра может попытаться нокаутировать Махачева в стойке. Такие опасения есть не только у нас с вами, но и у самого Ислама и его команды тоже есть. Поэтому они, скорее всего, будут готовы [к такому развитию событий].

Я уверен, что как и во многих других боях, Ислам не будет обмениваться и зарубаться с Оливейрой. Мне кажется, он не будет давать такого шанса», – сказал Василевский.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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