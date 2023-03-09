Махачев будет секундировать Усману Нурмагомедову на Bellator 292

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов назвал секундантов в бою против .

«Здесь Ислам Махачев. Умар Нурмагомедов, мой брат, тренер Хавьер. Хасбик? Я так не думаю. Он не приедет … Он занятой парень», – сказал Усман.

Бой Нурмагомедова и Хендерсона в рамках четвертьфинала Гран-при 11 марта возглавит Bellator 292 в Сан-Хосе.

Усман Нурмагомедов: «Победа над Хендерсоном будет полезна для моего резюме»