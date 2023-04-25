Райан Гарсия: «В моем лагере завелась крыса»
Райан Гарсия рассказал о «крысе» в тренировочном лагере.
«Очень грустно, что в моем тренировочном лагере была крыса. Это просто безумие. Слава богу, что об этом стало известно.
Это не оправдание. Он [Джервонта Дэвис] победил меня, и точка. Но я шокирован тем, что часть моей команды просто предала меня», – написал Райан Гарсия в социальных сетях.
Бой между Гарсией и Дэвисом состоялся в ночь на 23 апреля. Дэвис нокаутировал Гарсию в седьмом раунде.
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- Что?! В таком случае, ты знаешь, что делать, Луиджи… Необходимо найти крысу и поскорее её устранить.
- Понял тебя, старина. Всё во благо семьи.
- Будь аккуратнее и передавай привет матушке.