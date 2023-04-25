Райан Гарсия: «В моем лагере завелась крыса»

Теги бокс Джервонта Дэвис Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия рассказал о «крысе» в тренировочном лагере.

«Очень грустно, что в моем тренировочном лагере была крыса. Это просто безумие. Слава богу, что об этом стало известно.

Это не оправдание. Он [Джервонта Дэвис] победил меня, и точка. Но я шокирован тем, что часть моей команды просто предала меня», – написал Райан Гарсия в социальных сетях.

Бой между Гарсией и Дэвисом состоялся в ночь на 23 апреля. Дэвис нокаутировал Гарсию в седьмом раунде.

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2 комментария

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paradose
- Лучано, кажется, в нашей семье завелась крыса.
- Что?! В таком случае, ты знаешь, что делать, Луиджи… Необходимо найти крысу и поскорее её устранить.
- Понял тебя, старина. Всё во благо семьи.
- Будь аккуратнее и передавай привет матушке.
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АРХАТ
Не тренеруйся где попало, бабки же есть
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