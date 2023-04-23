Иван Штырков поделился впечатлениями от поединка между Павловичем и Блейдсом.

«Боем‑то это тяжело назвать. Все произошло довольно быстро. Блейдс выбрал неправильную тактику для встречи с Павловичем. Зарубы с Сергеем в первом раунде вряд ли кому‑то по зубам в этом дивизионе. Нужно действовать похитрее – позакислять Сережу.

Блейдсу нужно было включать борьбу, стараться подзасушить соперника, чтобы порох в пушках у Павловича ушел.

А Серега – молодец! Роняет их там всех подряд. Мне кажется, что ему сейчас до титульника дадут еще один бой. Хотя с такой серией нужно выводить на пояс», – сказал российский боец .

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