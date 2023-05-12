Взвешивание UFC Шарлотт: Смит и Уокер показали одинаковый вес

Теги UFC Энтони Смит Джонни Уокер Жаирзиньо Розенстрайк Игорь Потеря Бокс/MMA/UFC

В ночь на 14 мая в Шарлотт (Северная Каролина) состоится турнир UFC on ABC 4, в главном событии которого пройдет бой в тяжелом весе между Жаирзиньо Розенстрайком и Жаилтоном Алмейдой.

За сутки до начала турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:

Жаирзиньо Розенстрайк (120,2 кг) против Жаилтона Алмейды (104,78 кг);

Энтони Смит (93,21 кг) против Джонни Уокер (93,21 кг);

Даниэль Родригес против Иэна Гарри;

Карлос Ульберг (92,76 кг) против Игоря Потери (92,76 кг);

Тим Минс (77,34 кг) против Алекса Мороно (76,88 кг);

Бой Нэйтана Леви и Пита Родригеса отменен из-за проблем второго с весогонкой.

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