Смит – о скандале с Диазом: «Не знаю, с чего началось. Если кто-то нападет на меня, я буду драться»

Энтони Смит не стал осуждать Нейта Диаза за драку в Новом Орлеане.

Напомним, что ударил коленом и применил удушающий прием против мужчины по имени Родни Петерсен.

«Я рад, что на видео не было действующего бойца , избивающего кого-то на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, это плохо представляет наш спорт, но что делать?

Я не знаю, с чего началась эта перепалка, но если бы на меня кто-то набросился, я бы, наверное, тоже его задушил.

Вот почему я не хожу в бары, клубы и тому подобное, потому что я знаю себя. И если кто-то начнет на меня быковать, то он может получить.

Неважно, насколько я успешен, где я работаю, сколько трансляций на ESPN я веду. Если кто-то на меня нападает, то я буду драться.

Я не собираюсь думать о последствиях и говорить: «О, окей, как это будет выглядеть со стороны, об этом напишут в соцсетях». Я просто начну драться», – сказал .

Адвокат Диаза – о драке в Новом Орлеане: «Тренированный боец преследовал Нейта, вынудив его применить самооборону»