Смит – о скандале с Диазом: «Не знаю, с чего началось. Если кто-то нападет на меня, я буду драться»

Теги UFC Нейт Диаз Энтони Смит Бокс/MMA/UFC

Энтони Смит не стал осуждать Нейта Диаза за драку в Новом Орлеане.

Напомним, что Нейт Диаз ударил коленом и применил удушающий прием против мужчины по имени Родни Петерсен.

«Я рад, что на видео не было действующего бойца UFC, избивающего кого-то на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, это плохо представляет наш спорт, но что делать?

Я не знаю, с чего началась эта перепалка, но если бы на меня кто-то набросился, я бы, наверное, тоже его задушил.

Вот почему я не хожу в бары, клубы и тому подобное, потому что я знаю себя. И если кто-то начнет на меня быковать, то он может получить.

Неважно, насколько я успешен, где я работаю, сколько трансляций на ESPN я веду. Если кто-то на меня нападает, то я буду драться.

Я не собираюсь думать о последствиях и говорить: «О, окей, как это будет выглядеть со стороны, об этом напишут в соцсетях». Я просто начну драться», – сказал Энтони Смит.

Адвокат Диаза – о драке в Новом Орлеане: «Тренированный боец преследовал Нейта, вынудив его применить самооборону»

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2 комментария

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DonaldBrashear 2.0
сказал человек, который вора в доме не смог победить
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artem klishin
а что Даша Смит об этом думает, есть комментарии уже?
+1
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