Усман вызвал на бой Чимаева: «Хамзат сейчас – претендент №1»

Камару Усман вызвал Хамзата Чимаева на бой.

Бывший чемпион в полусреднем весе сказал, с кем хочет подраться после двух поражений от .

Бой между мной и ? Бум. Сейчас я нахожусь в том моменте, где меня это привлекает.

И есть ли еще один столь большой, веселый, напряженный бой, который действительно заставит меня что-то почувствовать?

Вот это бой. Он может стать лидером продаж PPV. Сейчас нет россыпи интересных поединков. Я честен с вами. Чимаев – №1, самый крупный из них», – сказал .

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