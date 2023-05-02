Усман вызвал на бой Чимаева: «Хамзат сейчас – претендент №1»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Камару Усман вызвал Хамзата Чимаева на бой.

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе сказал, с кем хочет подраться после двух поражений от Леона Эдвардса.

Бой между мной и Хамзатом? Бум. Сейчас я нахожусь в том моменте, где меня это привлекает.

И есть ли еще один столь большой, веселый, напряженный бой, который действительно заставит меня что-то почувствовать?

Вот это бой. Он может стать лидером продаж PPV. Сейчас нет россыпи интересных поединков. Я честен с вами. Чимаев – №1, самый крупный из них», – сказал Камару Усман.

Чейл Соннен о следующем сопернике Рахмонова: «Есть только один человек – Усман»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фрэнк Канистра
Чимаев сольётся и не сделает вес. А так круто бы было такой бой увидеть.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бодратустра
боюсь, что Чимаев не сделает 77 кг, а уж тем более после того, как сходит в средний.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barcelonistas
Что-то подсказывает, что будет слив Чимаева. Усмана его хайп может потушить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
San9
Хах, как только стало известно, что Чимаев поднимается в средний вес, Усман и Колби проснулись). В этом они похожи.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий