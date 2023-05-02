Усман вызвал на бой Чимаева: «Хамзат сейчас – претендент №1»
Камару Усман вызвал Хамзата Чимаева на бой.
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе сказал, с кем хочет подраться после двух поражений от Леона Эдвардса.
Бой между мной и Хамзатом? Бум. Сейчас я нахожусь в том моменте, где меня это привлекает.
И есть ли еще один столь большой, веселый, напряженный бой, который действительно заставит меня что-то почувствовать?
Вот это бой. Он может стать лидером продаж PPV. Сейчас нет россыпи интересных поединков. Я честен с вами. Чимаев – №1, самый крупный из них», – сказал Камару Усман.
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