Алискеров – о реванше с Чимаевым: «Чечня и Дагестан – братья. Если что-то лишнее сказать, то пацаны друг другу стрелки забивают»

Икрам Алискеров заявил, что пока не думает о бое с Хамзатом Чимаевым.

«Много злых языков в комментариях. Ты же знаешь, Чечня и Дагестан – братские народы. Что-то такое лишнее скажешь, там начинается такая рознь...

Пацаны в комментариях на кипише чуть ли не стрелки друг другу набивают из-за этой темы. Я говорил не раз, я желаю удачи, желаю, чтобы он стал чемпионом.

Со спортивной точки зрения реванш любому интересен. Если кому-то проигрываешь, тебе по-любому реванш интересен. Поэтому я на Чимаева сейчас не смотрю.

Я же говорю: если он чемпионом будет, я буду претендентом, может, что-то получится. А так сейчас ходить говорить «дайте реванш» не собираюсь», – сказал Алискеров.

Чимаев и Алискеров дрались весной 2019 года под эгидой Brave. Тогда Хамзат нокаутировал Икрама в первом раунде.

Хамзат Чимаев: «Готов драться со всеми, мне плевать: Мухаммад, Усман, Адесанья»