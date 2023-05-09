Алискеров – о реванше с Чимаевым: «Чечня и Дагестан – братья. Если что-то лишнее сказать, то пацаны друг другу стрелки забивают»

Теги UFC средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Икрам Алискеров заявил, что пока не думает о бое с Хамзатом Чимаевым.

«Много злых языков в комментариях. Ты же знаешь, Чечня и Дагестан – братские народы. Что-то такое лишнее скажешь, там начинается такая рознь...

Пацаны в комментариях на кипише чуть ли не стрелки друг другу набивают из-за этой темы. Я говорил не раз, я Хамзату Чимаеву желаю удачи, желаю, чтобы он стал чемпионом.

Со спортивной точки зрения реванш любому интересен. Если кому-то проигрываешь, тебе по-любому реванш интересен. Поэтому я на Чимаева сейчас не смотрю.

Я же говорю: если он чемпионом будет, я буду претендентом, может, что-то получится. А так сейчас ходить говорить «дайте реванш» не собираюсь», – сказал Алискеров.

Чимаев и Алискеров дрались весной 2019 года под эгидой Brave. Тогда Хамзат нокаутировал Икрама в первом раунде.

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10 комментариев

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Игорь Пичугин
И если им в метро замечание сделать, то забивают до полусмерти.
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Rustam3112
Ответ Игорь Пичугин
И если им в метро замечание сделать, то забивают до полусмерти.
А такие как ты стоят в сторонке и молча смотрят)))
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ScorpionN***
Достойно.
+6
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Enisei08
Настолько братские народы, что готовы убивать друг друга из-за двух полуголых парней, которые дерутся на потеху зрителям...
+2
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zdr7qy9vq9
Ответ Игорь Пичугин
И если им в метро замечание сделать, то забивают до полусмерти.
Ну если ты типичный Иван не умеющий драться и без друзей,то да
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Волька-ибн-Алёша
гейдельбергский человек
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Иса Умаров
ветер
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Алексей Александрович
Какая то взаимоисключающая каша в голове.Хотя.. этим простительно.
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