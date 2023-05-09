Алискеров – о реванше с Чимаевым: «Чечня и Дагестан – братья. Если что-то лишнее сказать, то пацаны друг другу стрелки забивают»
Икрам Алискеров заявил, что пока не думает о бое с Хамзатом Чимаевым.
«Много злых языков в комментариях. Ты же знаешь, Чечня и Дагестан – братские народы. Что-то такое лишнее скажешь, там начинается такая рознь...
Пацаны в комментариях на кипише чуть ли не стрелки друг другу набивают из-за этой темы. Я говорил не раз, я Хамзату Чимаеву желаю удачи, желаю, чтобы он стал чемпионом.
Со спортивной точки зрения реванш любому интересен. Если кому-то проигрываешь, тебе по-любому реванш интересен. Поэтому я на Чимаева сейчас не смотрю.
Я же говорю: если он чемпионом будет, я буду претендентом, может, что-то получится. А так сейчас ходить говорить «дайте реванш» не собираюсь», – сказал Алискеров.
Чимаев и Алискеров дрались весной 2019 года под эгидой Brave. Тогда Хамзат нокаутировал Икрама в первом раунде.
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