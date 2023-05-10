Алимханулы: «Канело? Легкая работа, я могу легко победить и Бивола»

Теги WBO Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы рассказал о возможности подняться в весе ради боев с Канело и Дмитрием Биволом:

«Если я не стану абсолютным чемпионом в следующем году, конечно, я буду боксировать в весе 168 фунтов. Канело – легкая работа для меня. Не только Канело, я могу легко победить Бивола. Я знаю себя. Придет время, и вы сами все увидите».

Алимханулы готовиться ко второй защите своего пояса WBO. Бой пройдет 14 мая.

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