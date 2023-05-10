Результаты дня на ЧМ-2023 по боксу: шестеро российских спортсменов пробились в полуфинал

В Ташкенте (Узбекистан) завершился десятый соревновательный день ЧМ по боксу.

Имам Хатаев, выступающий в весовой категории до 80 кг, победил Алексея Алферова и пробился в полуфинал турнира.

В 1/4 финала весовой категории до 71 кг Игорь Свиридченков проиграл Саиджамшиду Джафарову единогласным судейским решением.

Муслим Гаджимагомедов выиграл у Кено Машадо и пробился в полуфинал турнира в весовой категории до 92 кг.

В весовой категории до 48 кг Эдмонд Худоян победил Вуттичая Юрачая единогласным решением судей и прошел в полуфинал чемпионата мира.

В 1/4 финала весовой категории до 54 кг Дмитрий Двали победил Санжая Сейдакматова раздельным решением судей.

Всеволод Шумков, выступающий в весовой категории до 60 кг, победил Мужибилло Турсунова и пробился в полуфинал турнира.

В весовой категории до 86 кг Шарабутдин Атаев выиграл у Одаи Аль‑Хиндави единогласным решением судей и прошел в полуфинал чемпионата мира.

Тархан Идигов, выступающий в весовой категории до 67 кг, проиграл Лаше Гурули и выбыл из турнира.

Расписание ЧМ по боксу 2023 года в Ташкенте

«Спорт нужно отделить от политики». Рой Джонс и Эстель Моссели выступили против дискриминации российских атлетов