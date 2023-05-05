Результаты дня на ЧМ-2023 по боксу: Саввин, Гаджимагомедов и Хатаев прошли в следующие стадии

5 мая российские боксеры выиграли у своих соперников на чемпионате мира.

В Ташкенте (Узбекистан) завершился пятый соревновательный день ЧМ по боксу, в котором поучаствовали трое спортсменов из России.

Эдуард Саввин победил Марвина Мартинеса Эрнандеса (Сальвадор) нокаутом и вышел в 1/8 финала турнира в весовой категории до 57 кг.

В категории до 92 кг Муслим Гаджимагомедов победил Сохе Боуафиа (Франция) единогласным решением судей и вышел в 1/8 финала чемпионата мира.

Выступающий в категории до 80 кг Имам Хатаев выиграл в 1/16 финала у Аржана Исени из Северной Македонии.

Расписание ЧМ по боксу 2023 года в Ташкенте

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