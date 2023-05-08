Результаты дня на ЧМ-2023 по боксу: Двали, Гаджимагомедов, Худоян, Шумков и Атаев прошли в следующие стадии

8 мая российские боксеры выиграли у своих соперников на чемпионате мира.

В Ташкенте (Узбекистан) завершился восьмой соревновательный день ЧМ по боксу, в котором поучаствовали пятеро спортсменов из России.

В весовой категории до 57 кг Дмитрий Двали победил Заида Альбитара из Иордании единогласным решением судей и вышел в 1/8 финала.

Муслим Гаджимагомедов выиграл у Ханя Сюэчжэня (Китай) и пробился в четвертьфинал турнира в весовой категории до 92 кг.

Эдмонд Худоян, выступающий в категории до 48 кг, победил представителя Марокко Хамза Эсаади в 1/8 финала чемпионата мира.

В весовой категории до 60 кг Всеволод Шумков выиграл у Тайфура Алиева (Азербайджан) и вышел в четвертьфинал турнира.

Шарабутдин Атаев нокаутировал Маганга Сабата (Кения) в 1/8 финала турнира в весовой категории до 86 кг.

Расписание ЧМ по боксу 2023 года в Ташкенте

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