Результаты дня на ЧМ-2023 по боксу: Двали, Гаджимагомедов, Худоян, Шумков и Атаев прошли в следующие стадии
8 мая российские боксеры выиграли у своих соперников на чемпионате мира.
В Ташкенте (Узбекистан) завершился восьмой соревновательный день ЧМ по боксу, в котором поучаствовали пятеро спортсменов из России.
В весовой категории до 57 кг Дмитрий Двали победил Заида Альбитара из Иордании единогласным решением судей и вышел в 1/8 финала.
Муслим Гаджимагомедов выиграл у Ханя Сюэчжэня (Китай) и пробился в четвертьфинал турнира в весовой категории до 92 кг.
Эдмонд Худоян, выступающий в категории до 48 кг, победил представителя Марокко Хамза Эсаади в 1/8 финала чемпионата мира.
В весовой категории до 60 кг Всеволод Шумков выиграл у Тайфура Алиева (Азербайджан) и вышел в четвертьфинал турнира.
Шарабутдин Атаев нокаутировал Маганга Сабата (Кения) в 1/8 финала турнира в весовой категории до 86 кг.
Расписание ЧМ по боксу 2023 года в Ташкенте
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