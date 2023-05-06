Результаты дня на ЧМ-2023 по боксу: Идигов и Свиридченков прошли в следующие стадии, Мамедов выбыл

Один россиянин выбыл с ЧМ по боксу 6 мая.

В Ташкенте (Узбекистан) завершился шестой соревновательный день ЧМ по боксу, в котором поучаствовали трое спортсменов из России.

Тархан Идигов досрочно победил Абебе Йелишо (Эфиопия) и вышел в 1/8 финала турнира в весовой категории до 67 кг.

В 1/8 финала категории до 63 кг Габил Мамедов раздельным решением судей проиграл Кхунатипу Пиднучу (Таиланд).

Выступающий в категории до 71 кг Игорь Свиридченков единогласным судейским решением выиграл у Пирапата Есунгноена (Таиланд) и вышел в 1/8 финала.

Расписание ЧМ по боксу 2023 года в Ташкенте

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