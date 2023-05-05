Малыхин – о Нганну: «Его оставят за бортом и забудут»

Анатолий Малыхин призвал Фрэнсиса Нганну быть скромнее.

«Не знаю, чего он ждет. С ним что может произойти: с UFC испортил отношения, с ONE начал палку перегибать. Бокс? Кому Нганну там нужен сильно? Там есть четыре тяжа, которые в ближайшее время будут выявлять лучшего.

Главы промоушенов могут созвониться-списаться и договориться проучить на его примере других бойцов. Не надо наглеть! Просто его оставят за бортом, и через месяц о нем забудут», – сказал чемпион ONE FC в полутяжелом весе .

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