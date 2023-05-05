Малыхин – о Нганну: «Его оставят за бортом и забудут»

Теги MMA Фрэнсис Нганну Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин призвал Фрэнсиса Нганну быть скромнее.

«Не знаю, чего он ждет. С ним что может произойти: с UFC испортил отношения, с ONE начал палку перегибать. Бокс? Кому Нганну там нужен сильно? Там есть четыре тяжа, которые в ближайшее время будут выявлять лучшего.

Главы промоушенов могут созвониться-списаться и договориться проучить на его примере других бойцов. Не надо наглеть! Просто его оставят за бортом, и через месяц о нем забудут», – сказал чемпион ONE FC в полутяжелом весе Анатолий Малыхин.

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13 комментариев

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evil
в пятёрочку охранником
+16
-2
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London.is.blue
Ответ Slevoi
Нганну красава. Повырубал всех и на пике ушёл. Надо было еще начальнику щелкнуть, а то зарплату не поднимает
17 побед, 12 нокаутом. Вау, никогда таких панчеров не видел…
Нганну переоценен до ужаса.
+16
-2
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napoli_14
Если б Нганну не раскатывал губу, давно бы подрался с каким-нибудь околотопом в боксе, типа Уайта, Ортиса или Руиса и, при победе, вышел бы на кого-нибудь из топ4.

Но нет, ему убер-топа сразу подавай, вынь да положь.

Вот и приближается к разбитому корыту - в One уже отказ, Белик его не хочет, в UFC дорогая закрыта. Только PFL остался из более-менее известных, а если и они дадут от ворот поворот - велком ту хардкор ))
+11
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Deniz
Ответ napoli_14
Если б Нганну не раскатывал губу, давно бы подрался с каким-нибудь околотопом в боксе, типа Уайта, Ортиса или Руиса и, при победе, вышел бы на кого-нибудь из топ4. Но нет, ему убер-топа сразу подавай, вынь да положь. Вот и приближается к разбитому корыту - в One уже отказ, Белик его не хочет, в UFC дорогая закрыта. Только PFL остался из более-менее известных, а если и они дадут от ворот поворот - велком ту хардкор ))
Франсис не потянет околотопа. Мне кажется , он и топ 50 в боксе не потянет. Потому у него был план слить за 50 лямов Фьюри. Однако боксерский мир даже вскользь этим не заинтересовался . если бы нганну был денежным, то бой состоялся . но нганну себя неправильно оценивает .
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alexander bakulin
малыхин в двух весах в ване чемпион, в полутяжах и в тяжах. думаю, нехило так у него от сердца отлегло, когда узнал, что сорвалась сделка о переходе фрэнсиса в его контору. можно теперь вслед хищнику и покукарекать
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Баркамол Абдулла
Ответ napoli_14
Если б Нганну не раскатывал губу, давно бы подрался с каким-нибудь околотопом в боксе, типа Уайта, Ортиса или Руиса и, при победе, вышел бы на кого-нибудь из топ4. Но нет, ему убер-топа сразу подавай, вынь да положь. Вот и приближается к разбитому корыту - в One уже отказ, Белик его не хочет, в UFC дорогая закрыта. Только PFL остался из более-менее известных, а если и они дадут от ворот поворот - велком ту хардкор ))
Ты сейчас серьезно? Все выше указанные его разберут на запчасти максимум за 4 раунда
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jonnysilverhand01
Еще пару лет и с Дациком выскочит на «Наше Дело»
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AshAsh
его логика такая насколько понял - денег заработал уже на 5 жизней вперед, если дальше и рисковать здоровьем (чтобы их тратить и кайфовать), то только 1-2 боя за супергонорар и стоять на своем как скала
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clockworkorange
Ответ Adilet Abdyramanov
Он уже отдал 50К Мерабу?
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