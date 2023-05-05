Малыхин – о Нганну: «Его оставят за бортом и забудут»
Анатолий Малыхин призвал Фрэнсиса Нганну быть скромнее.
«Не знаю, чего он ждет. С ним что может произойти: с UFC испортил отношения, с ONE начал палку перегибать. Бокс? Кому Нганну там нужен сильно? Там есть четыре тяжа, которые в ближайшее время будут выявлять лучшего.
Главы промоушенов могут созвониться-списаться и договориться проучить на его примере других бойцов. Не надо наглеть! Просто его оставят за бортом, и через месяц о нем забудут», – сказал чемпион ONE FC в полутяжелом весе Анатолий Малыхин.
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Нганну переоценен до ужаса.
Но нет, ему убер-топа сразу подавай, вынь да положь.
Вот и приближается к разбитому корыту - в One уже отказ, Белик его не хочет, в UFC дорогая закрыта. Только PFL остался из более-менее известных, а если и они дадут от ворот поворот - велком ту хардкор ))