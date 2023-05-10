Нейт Диаз: «Хочу вернуться в UFC и подраться за титул»

Нейт Диаз заявил, что планирует стать чемпионом UFC.

«Возвращение в UFC? Это возможно. Я бы хотел вернуться и подраться за титул. Если этого не произойдет, придумаю собственный чемпионский пояс и предложу лучшим отнять его у меня. Еще я планирую подраться с кем-нибудь из чемпионов мира по боксу.

На данный момент в UFC собраны лучшие бойцы планеты. А я лишь хочу драться с лучшими из лучших», – заявил экс-боец UFC Нейт Диаз.

6 августа Диаз проведет поединок по правилам бокса против блогера . Бой состоится в Далласе, штат Техас.

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