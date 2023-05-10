Нейт Диаз: «Хочу вернуться в UFC и подраться за титул»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

Нейт Диаз заявил, что планирует стать чемпионом UFC.

«Возвращение в UFC? Это возможно. Я бы хотел вернуться и подраться за титул. Если этого не произойдет, придумаю собственный чемпионский пояс и предложу лучшим отнять его у меня. Еще я планирую подраться с кем-нибудь из чемпионов мира по боксу.

На данный момент в UFC собраны лучшие бойцы планеты. А я лишь хочу драться с лучшими из лучших», – заявил экс-боец UFC Нейт Диаз.

6 августа Диаз проведет поединок по правилам бокса против блогера Джейка Пола. Бой состоится в Далласе, штат Техас.

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4 комментария

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jmkc6z5z9t
Собака осталась без хозяина😁
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EAstman
гангстер остался без денег
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Spirt Ru
Ромашка. Середняк. Против Конора можно ещё посмотреть или против Хорхе ещё раз.
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заратустра-будрайтис
Ответ Spirt Ru
Ромашка. Середняк. Против Конора можно ещё посмотреть или против Хорхе ещё раз.
Средняк? Чел побеждал Конора, Петтиса, Фергюсона, Мейнарда, праймовых Майкла Джонсона, Миллера и Серроне, а действующего чемпа полусредней заставил выживать в пятом раунде. Диаз развиздяй, это очевидно, у себя на уме, стоктон, болтовня, трава и прочее, но он не средняк. У нас вообще принято его недооценивать, но он очень серьезный боец, который проигрывал и выигрывал в боях с очень мощной оппозицией. По сути однозначно его прошел только Джош Томсон, со всеми остальными он даже будучи не в форме давал бой
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