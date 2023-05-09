Гаджиев поздравил подписчиков с Днем Победы: «В моем детстве ветераны были самыми почитаемыми людьми»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев поздравил подписчиков с Днем Победы.

«Великий подвиг советского народа навсегда в наших сердцах! Ценой жизней десятков миллионов людей советской народ освободил мир и подарил ему будущее.

В моем детстве о войне говорили много, живы были ветераны, для нас это были самые почитаемые люди.

Совсем немногие из них дожили до сегодняшнего дня, но наша родительская, обязанность донести до подрастающего поколения память о защитниках Отечества и событиях того времени!

Поздравляю всех жителей постсоветского пространства с нашим главным праздником! Ура!» – написал Камил Гаджиев в соцсетях.

Камил Гаджиев: «Сейчас многим не нравится жизнь в России, но у нас гораздо более защищенное общество»

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16 комментариев

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Анастасия Прудникова
Спасибо за поздравления! С Праздником!
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Мага осторожный
А нынешняя власть сейчас на этом просто пиарится, да ещё преступное СВО приравнивает к подвигу наших предков
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Mr.Bubble
Ответ hala18
Почему методичку? Ведь факты говорит, почему тогда весь мир не вопил и не вводил санкции, это же простой вопрос, можете дать свою оценку? И описать своё мнение полностью, пожалуйста
Ну как минимум потому что война в ираке не была начата с целью уничтожения нации. Ну и кстати в Америке были простесты и концерты против войны.
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tunde adebimpe
Для местной либе.ды и хо.лов - в телеге есть у.к.р.о.воен iнiй. и даже он сегодня поздравлял с победой в 1945г.
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Joyst
Ответ j30
когда америка уничтожает ирак югославию сирию ливию, развязывает войну на донбассе это нормально когда россия что то делает это преступное
Разве одни плохие поступки могут оправдывать другие?
+5
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hala18
Ответ Kurt
Методичку смените.
Почему методичку? Ведь факты говорит, почему тогда весь мир не вопил и не вводил санкции, это же простой вопрос, можете дать свою оценку? И описать своё мнение полностью, пожалуйста
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Nikolay Alser
Ответ j30
когда америка уничтожает ирак югославию сирию ливию, развязывает войну на донбассе это нормально когда россия что то делает это преступное
США развязывает войну но Донбассе? Ты серьёзно?))
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j30
Ответ Nikolay Alser
США развязывает войну но Донбассе? Ты серьёзно?))
из за чего жители донбасса востали проив это власти проамериканской? из за того что они начали все переворачивать вести антиорйскийскую полтику итд, кто снабажал украину оружием и подначивал ее для военого захвата донбасса?
+3
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SantexnikShow
Ответ Joyst
Разве одни плохие поступки могут оправдывать другие?
Так здесь не об оправдании говорится, а о двойных стандартах
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Majtrejenko
Ответ Mr.Bubble
Ну как минимум потому что война в ираке не была начата с целью уничтожения нации. Ну и кстати в Америке были простесты и концерты против войны.
Госсекретарь США: "Смерть 500 тысяч детей в Ираке - оправдана"
Это интервью Мадлен Олбрайт в свободном доступе. Только одних детей!!! Что ты несёшь!? Америкосы там миллионы населения положили!
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Nikolay Alser
Ответ hala18
Почему методичку? Ведь факты говорит, почему тогда весь мир не вопил и не вводил санкции, это же простой вопрос, можете дать свою оценку? И описать своё мнение полностью, пожалуйста
Почему Россия не вступилась за братушек Югославов? Раз вы такая справедливая страна, которая только за мифическую правду свою убивает людей..
Не позорься. Что ты хочешь оправдать, ваши животные инстинкты? У кого голова на плечах есть, те всё понимают и офигевают. И только всадники с пустым котелком на плечах как у тебя, ещё пытаются кого-то обвинять в своём уродстве и нечеловечности
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faleon
Ответ Kurt
Методичку смените.
Скинь ссылку на методичку про которую ты тут пишешь. А то много таких развелось - пишут про какую то методичку, а как за слова спрашивать начинаешь сразу теряются
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shikarno4ooo
Ответ Mr.Bubble
Ну как минимум потому что война в ираке не была начата с целью уничтожения нации. Ну и кстати в Америке были простесты и концерты против войны.
Не пишибред про цели уничтожения нации.
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