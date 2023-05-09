Гаджиев поздравил подписчиков с Днем Победы: «В моем детстве ветераны были самыми почитаемыми людьми»
Камил Гаджиев поздравил подписчиков с Днем Победы.
«Великий подвиг советского народа навсегда в наших сердцах! Ценой жизней десятков миллионов людей советской народ освободил мир и подарил ему будущее.
В моем детстве о войне говорили много, живы были ветераны, для нас это были самые почитаемые люди.
Совсем немногие из них дожили до сегодняшнего дня, но наша родительская, обязанность донести до подрастающего поколения память о защитниках Отечества и событиях того времени!
Поздравляю всех жителей постсоветского пространства с нашим главным праздником! Ура!» – написал Камил Гаджиев в соцсетях.
Камил Гаджиев: «Сейчас многим не нравится жизнь в России, но у нас гораздо более защищенное общество»
Это интервью Мадлен Олбрайт в свободном доступе. Только одних детей!!! Что ты несёшь!? Америкосы там миллионы населения положили!
Не позорься. Что ты хочешь оправдать, ваши животные инстинкты? У кого голова на плечах есть, те всё понимают и офигевают. И только всадники с пустым котелком на плечах как у тебя, ещё пытаются кого-то обвинять в своём уродстве и нечеловечности