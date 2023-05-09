Гаджиев поздравил подписчиков с Днем Победы: «В моем детстве ветераны были самыми почитаемыми людьми»

Камил Гаджиев поздравил подписчиков с Днем Победы.

«Великий подвиг советского народа навсегда в наших сердцах! Ценой жизней десятков миллионов людей советской народ освободил мир и подарил ему будущее.

В моем детстве о войне говорили много, живы были ветераны, для нас это были самые почитаемые люди.

Совсем немногие из них дожили до сегодняшнего дня, но наша родительская, обязанность донести до подрастающего поколения память о защитниках Отечества и событиях того времени!

Поздравляю всех жителей постсоветского пространства с нашим главным праздником! Ура!» – написал Камил Гаджиев в соцсетях.

Камил Гаджиев: «Сейчас многим не нравится жизнь в России, но у нас гораздо более защищенное общество»