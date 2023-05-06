Деметриус Джонсон защитил титул чемпиона ONE в бою с Адриано Мораесом

Деметриус Джонсон провел третий бой с Адриано Мораесом.

В США прошел турнир по смешанным единоборствам ONE, который возглавил поединок за титул чемпиона в наилегчайшем весе между американцем Деметриусом Джонсоном и бразильцем Адриано Мораесом.

Бой продлился все пять раундов, а победил единогласным судейским решением Джонсон, сохранив титул чемпиона.

Добавим, что это третий очный поединок бойцов. В 2021 году Джонсон проиграл Мораесу нокаутом, а через года уже американец нокаутировал соперника и вернул себе титул чемпиона промоушена.

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