Деметриус Джонсон защитил титул чемпиона ONE в бою с Адриано Мораесом

Теги MMA Деметриус Джонсон ONE Championship Бокс/MMA/UFC

Деметриус Джонсон провел третий бой с Адриано Мораесом.

В США прошел турнир по смешанным единоборствам ONE, который возглавил поединок за титул чемпиона в наилегчайшем весе между американцем Деметриусом Джонсоном и бразильцем Адриано Мораесом.

Бой продлился все пять раундов, а победил единогласным судейским решением Джонсон, сохранив титул чемпиона.

Добавим, что это третий очный поединок бойцов. В 2021 году Джонсон проиграл Мораесу нокаутом, а через года уже американец нокаутировал соперника и вернул себе титул чемпиона промоушена.

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6 комментариев

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Зверёк
Легенда.Как можно было его обменять на мешка Аскрена?!
+15
-1
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Мишаня Кашников
Что за лев эта тигровая мышь 👊
+11
0
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Puki
Ответ Зверёк
Легенда.Как можно было его обменять на мешка Аскрена?!
Да, только вот Аскрен улетел в один из самых грандиозных нокаутов
+1
0
+1
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Антоша
Ответ Зверёк
Легенда.Как можно было его обменять на мешка Аскрена?!
Да, только вот Аскрен улетел в один из самых грандиозных нокаутов
+1
0
+1
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Зверёк
Легенда.Как можно было его обменять на мешка Аскрена?!
+1
-1
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Зверёк
Легенда.Как можно было его обменять на мешка Аскрена?!
+1
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