Кевин Ли заявил, что подерется с Тони Фергюсоном

Вернувшийся в UFC легковес Кевин Ли назвал имя следующего оппонента.

Им станет 38-летний , с которым Ли дрался в 2017 году за звание временного чемпиона UFC в легком весе. Тогда Фергюсон победил сабмишеном.

Из-за допингого отстранения Ли ушел из UFC в 2021 году, проведя после этого один бой в суперлегком весе под эгидой Eagle FC (победил Диего Санчеса единогласным решением судей). В 2023 году Ли вернулся в .

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