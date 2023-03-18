Кевин Ли заявил, что подерется с Тони Фергюсоном
Вернувшийся в UFC легковес Кевин Ли назвал имя следующего оппонента.
Им станет 38-летний Тони Фергюсон, с которым Ли дрался в 2017 году за звание временного чемпиона UFC в легком весе. Тогда Фергюсон победил сабмишеном.
Из-за допингого отстранения Ли ушел из UFC в 2021 году, проведя после этого один бой в суперлегком весе под эгидой Eagle FC (победил Диего Санчеса единогласным решением судей). В 2023 году Ли вернулся в UFC.
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