Кевин Ли заявил, что подерется с Тони Фергюсоном

Теги UFC легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Кевин Ли EFC Бокс/MMA/UFC

Вернувшийся в UFC легковес Кевин Ли назвал имя следующего оппонента.

Им станет 38-летний Тони Фергюсон, с которым Ли дрался в 2017 году за звание временного чемпиона UFC в легком весе. Тогда Фергюсон победил сабмишеном.

Из-за допингого отстранения Ли ушел из UFC в 2021 году, проведя после этого один бой в суперлегком весе под эгидой Eagle FC (победил Диего Санчеса единогласным решением судей). В 2023 году Ли вернулся в UFC.

Кевин Ли объяснил вызов Чимаева: «Я очень хочу провести этот бой»

Кевин Ли: «Могу забрать чемпионский пояс у Леона Эдвардса. Это моя главная цель сейчас»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
два неудачника
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий