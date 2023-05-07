О’Мэлли – о дате боя со Стерлингом: «Август-сентябрь? Я бы хотел драться как можно раньше»

Шон О’Мэлли готов драться за титул UFC в легчайшем весе в конце лета-начале осени.

«Я побью Стерлинга благодаря тому, что буду сфокусирован все 25 минут, дисциплинирован, буду бить прямые удары.

Конечно, я не хочу раскрывать всех секретов, но вполне можно побить. Думаю, что он сегодня проиграл, так что я заряжен.

Будет ли бой в августе-сентябре? Хотел бы побиться как можно раньше, но посмотрим, что скажут в . Я уверен, что они скоро придумают что-нибудь», – сказал Шон О’Мэлли.

О’Мэлли намекнул на предвзятое судейство в бою Стерлинга и Сехудо: «Я думал, что Генри сделал работу, но мы же в Нью-Джерси»