Сехудо допустил еще один уход из спорта: «Мне нужно поговорить с Уайтом и женой»

Генри Сехудо признался, что растерян после проигрыша Алджамейну Стерлингу.

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе прокомментировал поражение в бою с .

«Честно говоря, не знаю, что делать дальше. Я сейчас немного растерян. Для меня если ты не первый, то последний.

Если я не смог побить Алджо, то моя цель – подняться в полулегкий вес. Но если я не смог побить его, то я не знаю, на какой позиции сейчас.

Нам нужно все обдумать. Нужно все обсудить с Даной Уайтом, поговорить с женой. Кто знает, возможно, это был мой последний выход в октагон», – сказал .

Стерлинг – о бое с Сехудо: «Не был уверен в победе решением, снимаю шляпу перед Генри»