Сехудо допустил еще один уход из спорта: «Мне нужно поговорить с Уайтом и женой»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг UFC 288 Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо признался, что растерян после проигрыша Алджамейну Стерлингу.

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе прокомментировал поражение в бою с Алджамейном Стерлингом.

«Честно говоря, не знаю, что делать дальше. Я сейчас немного растерян. Для меня если ты не первый, то последний.

Если я не смог побить Алджо, то моя цель – подняться в полулегкий вес. Но если я не смог побить его, то я не знаю, на какой позиции сейчас.

Нам нужно все обдумать. Нужно все обсудить с Даной Уайтом, поговорить с женой. Кто знает, возможно, это был мой последний выход в октагон», – сказал Генри Сехудо.

Стерлинг – о бое с Сехудо: «Не был уверен в победе решением, снимаю шляпу перед Генри»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Марутян
Сехудо был очень хорош, особенно после длительного простоя, но было видно что преимущество Стерлинга в антропометрии не дает ему доминировать с стойке. Стерлинг был хорош на средней дистанции и был чуточку быстрее, особенно в первых раундах
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Juninho P.
Жена Сехудо-кто такая Дана, я тебя спрашиваю?!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий