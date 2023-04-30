Ирина Алексеева после дебюта в UFC: «Я знала, что мой дух не сломить»

Уроженка Казахстана Ирина Алексеева после дебюта в UFC:

«Чувствую себя ох…о! Мне было похрен, что она будет меня избивать. Я была готова пропускать, но я знала, что мой дух не сломить и я просто буду месить»

Алексеева выиграла в первом раунде болевым на ногу.

Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность

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