Ирина Алексеева о провальной весогонке: «Мы решили не гонять вес и выйти»

Российский боец UFC полулегкого веса Ирина Алексеева объяснила, почему она не смогла сделать вес перед дебютом в американском промоушене.

На церемонии взвешивания Алексеева превысила лимит весовой категории на 1,8 килограмма.

«Главная задумка была в том, чтобы не «умереть» на весогонке и выйти на бой. Отдать любые деньги, лишь бы не сорвать бой, не подвести лигу и зрителей. Было бы намного хуже, если бы сделала вес и не смогла выйти на бой. Так что мы решили не гонять вес и выйти», – сказала Алексеева на пресс-конференции.

Напомним, в первом бою в UFC уроженка Казахстана Алексеева победила швейцарку Стефани Эггер. Бой завершился в первом раунде.

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