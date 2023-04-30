Алексеева – четвертая женщина в UFC, выигравшая бой рычагом колена

Боец UFC Ирина Алексеева стала четвертым бойцом в UFC среди женщин, кому удалось одержать победу приемом рычаг колена.

Ранее этим болевым побеждали Маккензи Дерн, Майра Буэно Силва и Ариана Липски.

Напомним, в первом бою в UFC уроженка Казахстана Алексеева победила швейцарку Стефани Эггер. Бой завершился в первом раунде.

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