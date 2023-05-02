Резников про интервью Алексеевой: «За счет интервью она хайпанула больше, чем за счет победы»

Боец легкого дивизиона АСА Артем Резников оценил победу Ирины Алексеевой над Стефани Эггер на турнире UFC Fight Night 223 и послематчевое интервью уроженки Казахстана:

«Мне кажется, это было задумано (про интервью). Я знаю эту девчонку по тренировкам в Омске. Она такая, какая есть. Ничего нового не сказала. У нее такая манера общения. Считаю, что интервью после боя зашло, зашло на узнаваемость. За счет этого видео она хайпанула больше, чем за счет победы.

Сам болевой очень сложный в исполнении. Это настолько редкий прием, что он в обязательном порядке достоин бонуса. Именно поэтому для Эггер стало настоящей неожиданностью то, что Ирина на этот прием пошла. Я сам не ожидал, что у нее получится. Не могу оценить перспективы Алексеевой в UFC, потому что я не особо слежу за женскими ММА. Если бы я знал, кто у нее в дивизионе и смотрел бы бои… А так болею за нее, буду болеть и желаю Ирине удачи»

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