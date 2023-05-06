Боб Арум: «Фьюри хочет драться с Чжилеем. Сделку могут заключить уже в эти выходные»

Теги Боб Арум Чжан Чжилей Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Боб Арум заявил, что Тайсон Фьюри близок к договоренности о поединке с Чжаном Чжилеем.

«Поединок против Чжана Чжилея стоит в приоритете у Тайсона Фьюри. Сделка может быть подписана уже в эти выходные. Бой может пройти в июле», – заявил американский промоутер Боб Арум.

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10 комментариев

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Kanan Jarrus
фьюри то ли очкошник то ли жадный
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Los Galácticos
Хоть не с Чисорой уже не плохо. Довольно таки непредсказуемый может получится бой, китаец левша, большой крепкий и довольно резкий, правда дыхалка так себе.
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ender
У китайца плохие ноги. Все, занавес. Хуже только Руиз.
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Andrew Chepaylo
Ответ Kanan Jarrus
фьюри то ли очкошник то ли жадный
Два в одном?🤔
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Владимир Мамаев
Ответ Andrew Chepaylo
Два в одном?🤔
очень похоже
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Muerte
Ответ Томас Круз Мапотер
А как же Френсис Нганну?
Где-то плачет в углу, надеется и верит в чудо)))

Всё ради страховок для молодых бойцов (в этом они не договорились с UFC).

Нганну мечтать о PFL и хоть каких-то деньгах. Через 1,5 года никто не купит бой Уайлдера или Джошуа с ноунеймом... С Фьюри купят, но ажиотажа и кучи денег не будет.
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Сердар фанат
Ответ Kanan Jarrus
фьюри то ли очкошник то ли жадный
Единственный боксёр на земле, который дрался 3 раза с Уалдером-не может быть трусом. Посмотри бои Уалдера, сам убедишься
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Ват-сон
Ответ Сердар фанат
Единственный боксёр на земле, который дрался 3 раза с Уалдером-не может быть трусом. Посмотри бои Уалдера, сам убедишься
дык с Усиком и денег побольше можно было срубить, и абсолютом стать, и интерес в мире поболее... а нет, выбрал Чжилея
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Томас Круз Мапотер
Ответ Muerte
Где-то плачет в углу, надеется и верит в чудо))) Всё ради страховок для молодых бойцов (в этом они не договорились с UFC). Нганну мечтать о PFL и хоть каких-то деньгах. Через 1,5 года никто не купит бой Уайлдера или Джошуа с ноунеймом... С Фьюри купят, но ажиотажа и кучи денег не будет.
С Фьюри в лучшем случае миллион, он очень жадный, а больше Нгану и не будет стоить.
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