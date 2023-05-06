Боб Арум: «Фьюри хочет драться с Чжилеем. Сделку могут заключить уже в эти выходные»
Боб Арум заявил, что Тайсон Фьюри близок к договоренности о поединке с Чжаном Чжилеем.
«Поединок против Чжана Чжилея стоит в приоритете у Тайсона Фьюри. Сделка может быть подписана уже в эти выходные. Бой может пройти в июле», – заявил американский промоутер Боб Арум.
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Всё ради страховок для молодых бойцов (в этом они не договорились с UFC).
Нганну мечтать о PFL и хоть каких-то деньгах. Через 1,5 года никто не купит бой Уайлдера или Джошуа с ноунеймом... С Фьюри купят, но ажиотажа и кучи денег не будет.