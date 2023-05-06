Боб Арум: «Фьюри хочет драться с Чжилеем. Сделку могут заключить уже в эти выходные»

Боб Арум заявил, что Тайсон Фьюри близок к договоренности о поединке с Чжаном Чжилеем.

«Поединок против Чжана Чжилея стоит в приоритете у Тайсона Фьюри. Сделка может быть подписана уже в эти выходные. Бой может пройти в июле», – заявил американский промоутер Боб Арум.

Менеджер Чжана Чжилея: «Мы хотим бой с Фьюри. Наши планы – чемпионский пояс»

Тайсон Фьюри анонсировал следующий бой: «Король тяжелого веса возвращается»